赴美投資稅務規劃會計師，資產配置顧問

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【商家指南推廣專題】

在全球化與供應鏈重組的浪潮下，台灣企業跨足國際已成趨勢，而面對複雜的跨國稅法與家族財富傳承，赴美投資稅務規劃會計師品牌「耀風會計師事務所」，便能以資產配置顧問的角色，將冰冷的法規數據轉譯為具備溫度的商業戰略，提供兼具法規剛性與商業溫情的專業建議，帶給企業主撥雲見日的清晰指引。

耀風源自於創辦人跨越太平洋的歸鄉夢想，他曾深耕中國上海及美國矽谷多年，在科技與資本的頂峰，見證無數夢想從零到一的壯大。隨著疫情改變世界局勢，創辦人決定將頂尖的國際戰略視野帶回台灣故土，期望成為協助家鄉品牌在世界舞台站穩腳跟的堅實橋樑。

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「耀風」二字蘊含著深刻意義，「如光耀眼，照亮晦暗未明的法規之路；如風迅捷，化解企業轉型之困」。不同於傳統會計市場冷冰冰的削價競爭與充滿法律條文的高姿態，品牌致力展現出深諳國際商務博弈的溫暖與專業，因而逐漸受到赴美投資稅務規劃會計師市場的關注。

隨著台美經貿關係緊密，許多半導體供應鏈（如台積電合作廠商）、跨國貿易商及科技新創，紛紛計畫前往美國亞利桑那州等地進行戰略佈局，然而，雙重課稅風險、陌生的海外法規與跨境資金調度困難，常成為企業決策者的痛點。而赴美投資稅務規劃會計師耀風能提供聯邦與地方稅務架構設計、台美雙重國籍稅務申報、海外公司設立以及合法資產移轉等服務，協助企業在踏出國門前規避雙重課稅風險，並建立符合國際標準的營運架構。

除了企業全球擴張規劃，遺產稅壓力、海外資金如何合法回流，以及經營權傳承，是許多資深企業家、隱形冠軍企業主及房地產大戶，必須面對的嚴肅課題。而身為資產配置顧問的耀風能運用海外信託、保險工具及股權架構設計，為客戶量身打造具前瞻性的世代交棒藍圖，協助客戶保全資產，確保企業經營權不因繼承而分散，實現家族精神的永續傳承。

耀風的服務版圖包含法定簽證、專案查核、稅務與帳務的委外管理，可極大化企業的營運效益。此外，針對追求合規的專業管理層（如CFO、HR主管），耀風亦提供Pre-IPO輔導、ESG永續諮詢，以及企業併購（M&A）後的人才與薪酬體系重整，並透過數位化溝通將艱澀的財稅知識透明化，協助企業在上市櫃前優化體質，引導企業因應國際減碳趨勢建立綠色財務合規基準。

耀風深知，企業主尋求赴美投資稅務規劃會計師品牌時，渴望的並非冰冷的數據，而是能深入理解商業痛點的長遠戰略夥伴，因此，耀風致力擔任企業拓展國際版圖時的資產配置顧問，融合矽谷的快節奏戰略思維與台灣的職人精神，將複雜的財稅問題轉化為清晰可行的策略方向。

耀風的總部位於台北，可緊密對接新竹、台中、台南等科學園區的供應鏈客戶，同時處理美國、日本、香港、新加坡等跨境財稅事務。如果您正在尋找赴美投資稅務規劃會計師事務所，或需要資產配置顧問的協助，那麼耀風便能「以專業為盾、以遠見為翼」，與您的企業一同耀眼，御風而行。

更多赴美投資稅務規劃會計師資訊請洽以下連結

品牌：耀風會計師事務所

聯絡電話：02-87729411、03-5516036

台北國際業務部地址：台北市松山區復興北路73號6樓之1

新竹總所地址：新竹縣竹北市縣政三街136號7樓

營業時間：週一至週五09:00-18:00｜週六日公休

官網：https://rink.cc/c4g5f

FB：https://rink.cc/oyu8x

以上訊息由耀風會計師事務所提供