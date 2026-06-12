赴美投資融保首期款13億美元 鄭麗君：最快7月初受理申請
今年1月台美簽訂的投資備忘錄中，除了企業自主投資美國2500億美元，政府也會透過「信保」協助最高2500億美元，累計總共15家公股、民營銀行響應，而首期專款規模更達13.75億美元，超越原訂目標。
國發會主委葉俊顯說明，「募資的金額達到5.75億美元，那加上國發基金出資的8億美元，首期的專款總計可以達到13.75億美元。」
銀行公會理事長董瑞斌表示，「當各位去美國投資之後，大概一段時間，所有的生產、投資都上軌道之後，一定會有非常多的當地金融業者，來跟您提出一些非常好的金融服務方案。當然我們國內銀行也不是棄婦，我們也會自己打扮得漂漂亮亮。」
根據經濟部掌握資料，目前有意赴美投資的廠商，申請總額初估約有350億美元；而依據國發會規劃分5期推動，預計可承作500億美元的融資額度。行政院副院長鄭麗君透露，在意向書簽訂後，7月初就可以受理申請。對於台美關稅談判的最新進展，她也強調台美雙方都在落實MOU，不僅台灣，美方也開始執行對我國的關稅優惠待遇。
行政院副院長鄭麗君強調，「美國高院判決並不影響232關稅，包含汽車零組件、包含木材以及木製品等，還有航空器零組件的優惠待遇已經生效了。如果美方要提出232半導體關稅，我們希望能夠先行完成對我赴美投資企業零關稅配額、以及豁免清單的協商，而在這一項的溝通工作當中，政府會做企業的後盾。」
美國在台協會處長谷立言說道，「隨著台積電、緯創、環球晶圓等台灣公司成為美國家喻戶曉的名字，美國人將在個人層面上，了解台灣對美國生活所帶來的價值。」
而針對美方近期推動的301調查，雖然最終稅率及措施仍有待美方拍板，但鄭麗君強調，美方肯認我方在MOU中的具體承諾，因此台灣被列於建議採取稅率較低14國之中，顯示了台美日前所簽訂的對等貿易協定ART，會是未來因應關稅政策調整的有力基礎。
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