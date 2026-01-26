赴美投資 台積、中油近2500億美元

台經院26日發布最新經濟預測，將民國115年經濟成長率（GDP）由去年底預估的2.6％上修至4.05％，展現內外皆溫的格局；台經院長張建一指出，此次上修主因在於AI硬體需求外溢與民間投資動能超乎預期，特別是台美投資協議落地後，企業赴美布局正成為支撐台灣經貿韌性的關鍵，並提到台積電加中油的投資就上看2500億美元。

張建一指出，台灣企業承諾的2500億美元赴美投資計畫正逐步兌現，其中，台積電亞利桑那州廠占約1650億美元；而中油阿拉斯加等地的能源投資，也是挹注投資額度的重點，該計畫除了確保台灣能源供給，更換取台美經貿協定中的關稅優惠，張建一表示，台積電未來還會再擴充產能，加上中油的投資金額就已經差不多2500億美元。

中油去年與阿拉斯加瓦斯管線開發公司簽署投資意向書，其中包括每年採購600萬噸液化天然氣，最初投資金額為440億美元，其中包括1300公里的輸氣管線、液化設施及氣田處理廠，不過中油後續解釋，具體投資金額仍尚未底定，需待採購相關文件，再交由第3方專業人士評估。

台經院指出，115年固定資本形成成長率上修至3.05％，除AI伺服器拉貨強勁，台積電等科技巨頭的高階產能擴增亦帶動供應鏈在地化。此外，台股表現強勁帶來的財富效果，加上企業獲利提振薪資成長，民間消費預估將成長2.50％，展現由科技投資轉向民生消費的良性循環。

雖然前景樂觀，台經院警示仍須留意3大風險，首先是美國關稅政策的實際執行強度；其次是AI商業模式能否轉化為實質經濟產出；最後則是大陸產能過剩對全球出口價格的擾動。