赴美投資2500億哪來？ 國發會邀9大行庫組「國家隊」

台美關稅協議MOU中提到要有2500億美元授信額，這要從哪裡來？目前規劃可能由國發會主導負責5到7成，其餘由9大行庫和民營業者加入組成「國家隊」，估計可達到100億美元的規模，就能做到2500億美元，也就是向美國承諾的融資保證額度。

重型機具吊掛，台廠要赴美投資，第一批，清一色是台積電供應鏈，從無塵室到機器手臂生產線等大廠，但要搬到美國，這費用可不是小數目，可是又不符合，中小企業貸款資格，錢從哪裡來呢？估計就由國發會主導，而且還會有別於現行的國家融資保證基金，是另外設置對美投資的國家融資保證專案。

中經院國際經濟所副研究員戴志言：「利用這個方式來做的話，第一個就是解決它要出去，但是可能借錢利率比較高的問題。」

台美關稅協議MOU中，提到要有2500億美元授信額，只是怎麼做，才不會影響國家財政，估計有100億美元，會由國發會出資5到7成，其他可能就邀請9大行庫，或者民營銀行加入助陣，保證成數估計可從8成降到5成左右，保證倍數從10倍放大到15倍，甚至20倍，100億美元，就能做到2500億美元規模，也就是向美國承諾的融資保證額度。

中經院國際經濟所副研究員戴志言：「比方我們的保險業，就有很多錢在國外。」

大型台廠赴美投資，上百億元規模，有了「國家隊」，資金鏈有望解決，而關稅部分降到15%，對大型傳產業也樂觀以待，只是中小企業相對悲觀，雖然可重啟接單，和客戶議價，但去年，部分小型協力廠商，已撐不下去而被消失，要拿新訂單，恐怕要先找回產線，可能得先投資一大筆錢，補破網，但至少谷底最低點，已經快過去。

工具機零組件公會副理事長林松益：「有很多的上中下游產業，都受到（關稅）影響，這影響是非常深遠的，有些供應鏈整個重組升級，這是必須要的。」

台灣出口業，能不能重回全盛時期，國家隊金援，除了AI晶片供應鏈大廠，也別忘了傳產中小廠，台美關稅最後這一哩路，還得再加把勁。

