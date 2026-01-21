赴美投資2500億美元 賴清德：企業自主布局不動信保基金

總統賴清德21日在民進黨中常會上針對台美關稅談判成果進行說明，強調企業赴美投資的2500億美元及政府支持銀行融資的2500億美元，不會排擠國內中小微企業的信保額度。他指出，赴美投資的廠商具備豐富國際設廠經驗，不一定需要政府信用保證即可取得融資，政府支持的融資也不會動用現有信保基金。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德表示，此次談判結果讓台灣對等關稅調降至15%且不疊加，條件與日本、韓國及歐盟相同。他強調，台灣是全球第一個獲得美國232條款最優惠待遇的國家，並成功爭取以「台灣模式」與美國展開供應鏈合作。賴清德說明，承諾對美投資的2500億美元是由台灣企業直接、自主赴美投資，屬於企業因應全球布局的商業行為。

針對政府支持銀行機構透過專業授信審查的2500億美元，賴清德解釋，這是為有意擴大投資布局的企業提供融資管道，不會使用現有信保基金。他重申，赴美投資的廠商國際設廠經驗豐富，也不一定需要政府的信用保證就可以取得正常融資，絕不會排擠國內中小微企業的信保額度。

美國總統川普。（圖／美聯社）

賴清德指出，此次談判中美方也表達願促進投資台灣的五大「信賴產業」，進一步深化台美互利共榮的夥伴關係。他期盼不分中央地方、朝野黨派團結，共同推動台灣經濟與國家整體發展，也請黨公職持續傳遞正確資訊，化繁為簡向大眾說明。後續並期盼透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等機制，深化台美在供應鏈等各領域合作。

賴清德在接見「德國馬歇爾基金會」跨大西洋訪問團時，再度提及談判成果，除繼續深化台美合作，未來也將與歐洲國家在半導體、AI、資通訊等產業和供應鏈韌性領域繼續擴大合作，深化連結。

針對大陸國台辦稱台美關稅談判讓台灣「科技島」將淪為「空心島」的說法，陸委會強調，台美產業供應鏈合作並非台灣供應鏈的「移轉」，而是供應鏈國際延伸和擴展。

