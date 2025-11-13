赴美投資3500億美元 民間投資、人才恐真空

▲吳大任擔憂，假如真的是這麼龐大金額，擔心未來幾年台灣民間投資、專業人力出現「真空化」，導致經濟發展受挫。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 據美國媒體《Politico》報導，台美關稅持續談判，美方要求台灣投資介於韓國3500億美元（約新台幣10.8兆元）與日本5500億美元（約新台幣17.1兆元）間。中央大學經濟系教授吳大任擔憂，假如真的是這麼龐大金額，擔心未來幾年台灣民間投資、專業人力出現「真空化」，導致經濟發展受挫。



據貿易署經貿檔，台灣對美國從1952年至2025年9月總投資額為508.47億美元（約新台幣1.58兆元），共6,183件，占我對外投資18.09%，居第2名；去年主要投資業別為製造業、批發及零售業、專業、科學及技術服務業等。



若以美國所開出低標的3500億美元計算，所要求投資額是台灣對美國過去73年總投資額的6倍以上；如果是5500億美元，那更是拉到逾10倍，兩者都堪稱天文數字；進一步分析，貿易檔所統計為「股本投資金額」，而3500億元，應還要包含「資本投資」。



吳大任先表示，目前仍不確定是否有納入台積電已經宣布的1650億美元，如果美國有計算那麼台灣壓力將會少很多，如果還包括中油在阿拉斯加油管投資、台灣政府到美國設置科學園區等，那麼或許還有機會可以達標。



但他也指出，如果民間對於去美國投資意願不高，那麼所缺少的投資額就必須由台灣政府來補齊，假設少了1000億美元（約新台幣3兆元），依照目前國內政治氛圍根本不可能通過，假如台灣無法做到美國承諾，那麼就可能會必須付出更大代價。



其次，吳大任表示，如果台灣民間廠商大量赴美投資，代表台灣民間投資動能會大量被排擠，連帶導致國內經濟動能下滑，而赴美蓋廠、拉產線都必須從台灣派員去美國，也會造成國內人才出現真空化，對於台灣經濟發展將有很大挫折。



他總結，川普政府期盼台灣半導體產業短期之內就移轉到美國生產，因此一定會要求在川普剩餘任期內落實投資計畫，當台灣在未來3年多必須要有大量企業赴美設廠、人才外流，不僅會影響到台灣短期內的經濟發展，更可能會讓長期經濟動能縮水。

