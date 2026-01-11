赴美拜會後影響國防預算態度？黃國昌喊不要急：這事可能不是那麼單純

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（11）日晚間率隊前往美國華府進行拜會，預計週三凌晨返國，預料將著重在國防預算與台美關稅議題。媒體問，此番前去了解完後，是否將影響後面投票的意向？黃國昌說，這個事情可能不是那麼單純，他覺得不要急，等他們從美國回來台灣了以後，會再進一步的跟大家依照他們所得到的資訊，負責任的跟大家進行報告。

黃國昌在桃園機場受訪。（圖／民眾之聲）

黃國昌今天傍晚赴桃園機場搭機赴美國華府，訪團成員包括即將就任的民眾黨立委的王安祥、立法院黨團主任陳智菡及前國際部主任林子宇。登機前黃國昌率訪團成員於出境航廈接受媒體聯訪，說明此行目的與安排。

黃國昌定調此行為「閃電、精準」，一行人自今天晚間7時50分出發，12日當日清晨抵達美國華府，進行一整天拜會後，隨即於當晚搭機返台，預計於台北時間14日清晨5點返抵國門，並將在當日於立法院召開記者會，對國人清楚說明出訪成果。

媒體問，媒體問，此番前去了解完後，是否將影響後面投票的意向？黃國昌說，這個事情可能不像記者所說的那麼單純，他覺得不要急，等他們從美國回來台灣了以後，會再進一步的跟大家依照他們所得到的資訊，負責任的跟大家進行報告。

黃國昌說，請容他再強調一次，台灣民眾黨一直以來都支持強化台灣的自我防衛的能力，柯文哲主席更是在2024年總統選舉的時候，第一個喊出我們的國防預算應該要達到GDP3%的總統候選人，但是過去這段時間，我們也看到了相當多的問題，而這些相當多的問題，會讓非常多的台灣人民，大家也很關心，因此一個負責任的在野黨，我們要怎麼樣平衡的兼顧國防強化的需要，但是也要能夠兼顧人民對於在軍事採購上面，過去的這段時間所發生的種種問題，取得一個好的平衡點，協助我們的行政部門，能夠負責任的做出最符合台灣利益跟符合全體台灣人民利益的決策，是民眾黨責無旁貸的使命。



