赴美注意！政府關門37天「機場砍10%航班」！ 空中交通持續混亂

美國政府史上最長停擺危機持續延燒，因空中交通管制員人力嚴重不足，川普政府已下令自7日起，縮減全美主要機場航班班次，迫使各大航空公司緊急改動排班；目前只有美國國內線受到影響，後續是否會影響國際線航班則仍是未知數。

赴美注意！綜合外媒報導，根據航空數據公司Cirium估計，此次機場全面「降載」，將每天取消多達1,800架次國內航班客機、削減約26.8萬個座位；目前國際航班不受影響，但後續如何則仍有變數。

根據交通部長達菲（Sean Duffy）5日發布的指令，美國40座主要機場需從週五開始減少10%航班，影響區域包含紐約、洛杉磯、芝加哥等大城市，涵蓋商業客運和貨運服務。

不過美國聯邦航空總署（FAA）稍晚修正，將11月8日至11日的減班比例調整為4%，並於11月14日前逐步提高至10%。

由於需求低迷期，使航空公司較易調整運能，各家業者紛紛採取調降航班密度、以大機型替代小班機的方式因應。有分析指出，只要政府停擺未延燒至年底感恩節旅遊高峰，對航空公司獲利的影響仍屬「有限」。

為降低衝擊，多數航空公司已向旅客提供改期或退票彈性；美國運輸部也確認，旅客對於因航班取消而無法出行者，享有全額退款權利。但航空公司不需為旅客住宿或餐飲負擔賠償，因責任不在業者本身。

背景：空管人力崩潰、航空延誤已累積逾320萬人

FAA指出，長時間停擺導致1.3萬名空中交通管制員與5萬名安檢人員必須無薪上班，部分員工已出現高達30%缺勤、或轉往兼職維生。即使在停擺前，FAA已短缺約3,500名管制員，許多員工需連續工作六天或加班。

航空業者保守估計，自政府停擺以來，已有至少320萬旅客因航班延誤或取消而受影響。

