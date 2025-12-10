赴美注意！申請「這5種簽證」社群需公開接受審查 12／15正式上路

生活中心／游舒婷報導

美國在台協會AIT稍早在臉書上宣布，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，都需要將自身的社群媒體帳號隱私設定為「公開」，以進行必要檢查，政策預計於12月15日起上路。

12月15日起，申請「這5種簽證」要接受社群審查，圖為AIT美國在台協會。 （圖／資料照）

美國國務院日前發布相關命令，所有高技能人才H-1B簽證申請者及其家屬H-4簽證都需要經過審查，現在審查範圍擴大至H-1B和H-4申請者。

根據美國在台協會官網簽證說明，H1-B為非移民專業性職業工作人員，H-4則為H-1B簽證持有者的配偶或21歲以下孩子的非移民，配偶不得在美工作，21歲以下子女可上學；剩餘需要檢查的身分為F、M、J學生簽證。

至於要到美國旅遊、短期商務者，如果有中國民國護照、符合免簽證計畫（VWP）的資格條件，可以申請ESTA（電子旅遊許可），而今年9月30日起，申請ESTA的費用也大幅調漲，從原本的21美元（約新台幣643元）漲至40美元（約新台幣1226元）。

