赴美注意！這5種簽證要審查社群 12／15上路
要到美國的民眾注意了，美國在台協會證實，申請這5種簽證將有新規定，並於12月15日上路。
美國在台協會（AIT）在臉書上以中英兩種語言發文表示，自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查，進而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。
美國在台協會臉書全文如下：
H1-B、H-4、F、M及J簽證申請新知：
自 12 月 15 日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。
Global Announcement from Consular Affairs: Online Presence Review Required for All H1-B, H-4, F, M, and J Visa Applicants
Effective December 15, all individuals applying for an H1-B, H-4, F, M, or J nonimmigrant visa are instructed to adjust the privacy setting on all social media accounts to ‘public’ to facilitate vetting necessary to establish their identity and admissibility to the United States under U.S. law.
