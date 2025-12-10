赴美注意！AIT：12/15起申請美國部分簽證要公開社群平台

自12月15日起，申請美國H1-B、H-4、F、M及J簽證者，需要公開社群媒體帳號，以便進行審查。路透社



美國在台協會（AIT）今（12/10）日透過臉書提醒，自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。

美國總統川普（Donald Trump）就任後，在「美國優先」的原則之下，不斷收緊移民政策，且為加強對合法移民的審查，研議審查赴美簽證者的社群帳號，AIT提醒，申請相關簽證者必須公開社群媒體帳戶，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。

AIT臉書公布，自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查。受影響範圍包括非移民的外國專業技術人才及其配偶，留學生、國際學生與教育、藝術以及科學方面學術交流人士。

