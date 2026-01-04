赴美生產超貴！台積電美國廠毛利率大減54個百分點 2因素衝擊獲利表現

對於台積電而言，在美國運營晶圓廠是一項成本高昂的投資。翻攝自《CW7 Arizona》



台積電近年大舉赴美投資，不但在亞利桑那州打造先進製程晶圓廠，還計畫將對美國供應鏈的投資增加至多3千億美元，包括在亞利桑那州建造晶圓廠、先進封裝和研發設施。不過相關分析顯示台積電在美國的高成本環境下，生產5奈米晶片的毛利率僅8%，和台積電在台生產時高達62%的毛利率相比，大幅縮水54個百分點，已對台積電毛利率形成實質壓力。

根據半導體研究機構SemiAnalysis 與科技媒體《WCCFtech》分析指出，台積電在美國生產晶片的單位成本明顯高於台灣，特別是5奈米產品的毛利率表現，和台灣本地產線相比出現大幅落差，主要原因在於人力、折舊與供應鏈成本。

根據《IT之家》報導指出，韓國科技產業分析師Jukan在社群平台X表示，台積電、三星電子等先進製程大廠在美國政府積極推動半導體供應鏈本土化的背景下，「不得不」在美國投資建廠，但這項戰略正對其盈利能力形成顯著壓力。

根據SemiAnalysis 的數據顯示，台積電與三星電子在美國建廠正面臨獲利挑戰，尤其是台積電最先進的5奈米製程下，台灣生產單位毛利率約62%，在美國卻僅剩8%，若以跌幅來看，相當於利潤被削弱了87%。

分析師指出，美國廠的成本結構與台灣存在顯著的「結構性落差」，《WCCFtech》報導則指出，台積電美國廠的折舊成本受到建廠昂貴，以及產能規模未達平衡等因素影響，成本暴增約386%，直接侵蝕了原本優渥的利潤空間，也成為台積電毛利率下滑的主因之一。

除此之外，《WCCFtech》也引用台積電創辦人張忠謀曾舉出的一個經典案例，表示「如果設備在凌晨 1 點壞掉，在美國要等到隔天早上才修；但在台灣，凌晨2點就修好了」，台灣「一小時半導體生態系」的群聚效應，讓設備與工程支援能 24 小時不間斷維持高良率。相比之下，美國在供應鏈成熟度與人力調度上，短期內仍難以望其項背。

儘管美國廠的毛利率遭到壓縮，不過台積電仍持續擴大美國投資至3千億美元，專家分析背後更多是為了地緣政治風險管理，因為對美國而言，在地生產能確保供應鏈韌性，避免再次發生晶片荒重創GDP的慘劇。

市場認為，台積電美國廠雖「傷本」，不過美國廠實際扮演的角色更像是「戰略備援」，就算先進製程在政策扶植下得以在美國落地，在可預見的未來中，全球競爭力最強、毛利率最高的產線，核心依然會穩坐台灣，以維持台積電整體獲利動能。

