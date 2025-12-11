赴美申請電子簽 先審社群個資

美國要求申請免簽旅客提供社群帳號等資料，作為入境審查依據。圖為民眾使用社群App與美國ESTA申請系統示意圖。（鄧博仁攝）

美國政府研擬大幅強化入境審查，要求包括台灣在內，約40個免簽證國家的旅客，上網申請電子旅行許可（ESTA）時，強制提供過去5年的社群媒體紀錄、近10年的電子郵件紀錄。美國總統川普10日在白宮談及此事時強調，「我們要確保不讓錯誤的人，進入我們的國家。」

《紐約時報》等美媒報導，根據美國土安全部10日發布的一份通知，美國海關暨邊境保護局（CBP）將社交媒體列為「強制性資料項」，納入免簽計畫（Visa Waiver Program）的旅客入境審查程序。

根據現行制度，適用免簽國家的旅客，仍需先取得ESTA，可在美國停留最長90天。目前上網申請ESTA者，須繳交40美元費用，並提交電郵地址、住址、電話號碼和緊急聯絡資訊，社群媒體欄位則屬選填，並非強制，申請一次ESTA，授權有效期限為2年。

新方案要求申請者在填寫ESTA時，須提供大量個人資訊。除聯絡方式、住址與緊急聯絡資訊外，還需申報過去5年的社群媒體帳號、近10年的電子郵件紀錄，以及父母、配偶、兄弟姊妹和子女的姓名、出生地與居住地等個資。

國土安全部表示，接下來將進行60天的公眾意見徵詢期，若獲批准，這些變更可能在數周到數月內逐步上路，包括台灣、日本、韓國、英國及多數歐盟國家都受影響。

這項新要求源自川普今年1月簽署的第14161號行政命令，名稱為「保護美國免受外國恐怖分子，及其他國家安全與公共安全威脅」。該命令旨在加強美國邊境防護、強化移民審查。

川普政府近期實施一連串收緊入境措施。先前已宣布自15日起，H1-B、H-4、F、M及J等5種簽證申請者，須將其社群帳戶隱私設為「公開」，以便進行必要的審查，確認其身分及入境美國資格。

《衛報》發信詢問臉書的公司Meta，對美國政府的要求有何看法？但未獲評論。

資安人士說，從社群媒體紀錄中，政府部門和情報機構可以追蹤、分析並推斷出多層次的資訊，建立申請者完整的個人檔案，以評估入境申請者的安全風險、意圖和真實背景。

本月稍早，華府2名國民兵遭一名阿富汗籍男子槍擊，該嫌犯據報曾與美軍及中央情報局合作，於2021年抵達美國。事發後，川普政府即宣布，擬對大約30國頒布旅行禁令。

另一方面，美國俄亥俄州共和黨籍參議員莫雷諾（Bernie Moreno）提出《2025年專屬公民法》草案，主張將「美國公民必須對美國負有唯一且專屬的效忠」這項原則寫入法律，並禁止雙重國籍。

如法案最終生效，持有雙重國籍者須自法案頒布日起一年內選擇保留美國或者外國國籍，逾期未完成者將被視為自動放棄美國籍。

不過資誠聯合會計師事務所美國業務負責人蘇宥人指出，

依據美國最高法院判例，除非美國公民自願且具有放棄美國國籍意圖，國會不得以立法剝奪其公民身分，因此，莫雷諾的提案，通過可能性不高。

但是，川普政府行事作風難以捉摸，移民業者提醒，同時擁有中華民國與美國雙重國籍人士仍應持續留意兩國主管機關公告，並以官方公布最終法律條文與施行細則為準。

川普10日並宣布，「川普黃金卡」正式開賣，標榜「繳錢就能快速拿美國永久居留權」。個人申請者只需支付100萬美元，即可快速取得美國綠卡。企業版「企業黃金卡」則由公司為外籍員工埋單，每人200萬美元。