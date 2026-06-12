赴美融資保證機制啟動 首期13.75億美元7月受理申請
台灣15家公民營銀行代表，正式簽訂企業投資美國融資保證機制出資意向書，協助赴美投資企業取得資金，首期專款總共13.75億美元。而行政院副院長鄭麗君也表示，預計7月初就能申請受理，並強調台灣對外擴大投資，不是供應鏈移轉，是延伸與擴展，才能壯大台灣實力。
壯大台灣實力 鄭麗君：對外擴大投資不是供應鏈移轉
政府透過信用保證方式，支持金融機構提供上限2500億美元的企業授信額度，協助赴美投資企業，取得資金。原本3月底國發會邀集38家銀行說明，而最後首期專款也有15家銀行，募資5.75億美元，再加上8億國發基金，總共13.75億美元，超乎預期規模，可協助企業融資近550億美元。
鄭麗君指出，順利應該可以在7月初開始受理申請，同時台灣也在MOU裡面取得關稅優惠待遇。對外擴大投資，並不是供應鏈的移轉，而是我們供應鏈的延伸跟擴展，就是在壯大台灣。
行政院副院長鄭麗君。圖／台視新聞
AIT處長谷立言同場也說，不斷擴大的貿易關係，反映了我們兩個經濟體在技術領域的互補性，以及重要性日益提升的，在關鍵供應鏈方面「安全重於成本」。
增台灣金融體系風險？ 專家：首期占比小、影響不大
而國發會保證機制雖然可移轉銀行的信貸風險，但外界也擔心，若達上限2500億美元，信用保證規模就會占本國銀行中，長期擔保放款總額的22%，就怕信貸風險影響台灣金融體系穩定。
亞太商工總會執行長邱達生對此認為，首期因為只有不到14億，占比小、影響比較有限，若未來跟AI產業的景氣高度連動，就會波動比較大。
台北／綜合報導 責任編輯／洪季謙
更多台視新聞網報導
世足／D組首戰告捷！美國隊火力全開 4：1大勝巴拉圭迎開門紅
德州爆大規模槍擊1死10傷 警方證實槍手也身亡
鄭麗文訪美會談中國黑幫疑現身圍場？梁文傑：僑界遭中共滲透
其他人也在看
中國砸46億大亂鬥！ 日本龍頭已倒地 謝金河：台廠考驗將至
財經專家謝金河指出，AI軍備競賽雖引爆高階玻纖布超級行情，但領頭羊日東紡織股價驟然腰斬，揭示中國巨石與菲利華大舉擴產殺價，高階市場版圖巨變，台灣玻纖布廠考驗恐將至。
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
蝦皮無預警全球裁員！開發人力砍約8%，全力押注AI、第一刀卻砍向工程師
蝦皮近日傳出低調砍8%開發團隊，這次裁員正值母公司冬海集團宣佈AI轉型的關鍵時刻，也引起外界對於AI洗白的想像。
宏都拉斯欠債台灣百億 吳志中：該還的要還
[NOWNEWS今日新聞]宏都拉斯2023年3月結束與台灣超過80年的邦誼，轉而與中國建交，當時宣稱盼獲得北京更多經濟支持與貸款。不過斷交2年多後，中國承諾的經貿利益未明顯兌現，反而傳出本土產業遭廉價...
北投神級臭豆腐熄燈！阿伯36年油鍋熄火 老饕淚喊：吃不到了
根據臉書粉專《靠北天母幫》上有網友表示，「幽靈臭豆腐今天最後一天，再來就不賣退休了」，據了解，這攤臭豆腐多年來沒有招牌，也沒有固定營業場所，阿伯總是推著攤車穿梭北投行義路一帶販售。過去多半選在每週二、四、六下午出攤，從同德街一路賣到行義路96巷，再前往行義...
華航7月起搭機證明費、訂位服務費調漲
[NOWNEWS今日新聞]搭機支出再提升！華航7月起台灣地區申請搭機證明費用成長1倍，從現行100元變為200元；另，參考業界標準及市場機制，購買機票時會收取的訂位服務費7月9日起將從28美元，調漲到...
馬斯克的1兆美元等於啥？外媒比喻超直白
[NOWNEWS今日新聞]太空探索公司SpaceX美國時間12日正式掛牌上市，第一天股價即大漲19.22%，市值破2.1兆美元，而馬斯克（ElonMusk）也因持有的SpaceX、特斯拉股份價值水漲船...
車主快看！身障免牌照稅新制大鬆綁 每年最高省1.1萬
為減輕照顧身心障礙家人的租稅負擔，財政部已於今年1月修法放寬使用牌照稅免稅規定。新竹縣政府稅務局近日提醒民眾，二親等以內親屬所有供無駕照身障者使用的車輛，只要車籍地址與身心障礙者戶籍地址相同，即可申請免稅。
世足/首顆烏龍球！巴拉圭白白送分 7萬美國球迷嗨翻
2026年美加墨世界盃今進行第2天賽事，D組美國隊開場僅7分鐘就因對方烏龍球領先，現場超過7萬名地主球迷為之瘋狂。
世足/假摔他第一！巴拉圭前鋒想騙哨 反吃黃牌虧大
2026年美加墨世足賽今地主美國首戰巴拉圭，比賽第51分鐘，巴拉圭前鋒阿爾米隆（Miguel Almirón）帶球突破時疑被美國隊長、後衛里姆（Tim Ream）「放倒」，主裁判第一時間吹罰里姆犯規並亮出黃牌，隨後裁判回看VAR畫面後，確認里姆沒犯規，改判阿爾米隆假摔，賞了他一張黃牌。
甜嫁日籍尪7年！林志玲酒醉「私下真面目」無預警遭AKIRA公開
「台灣第一名模」林志玲7年前嫁給日籍男星AKIRA（黑澤良平）後，育有4歲兒子，婚後生活也受到大家關注，近日，AKIRA登上王偉忠的節目，除了分享踏入演藝圈的心情外，也道出林志玲喝醉的真面目。蔡佩伶報導
台股散戶逆勢集結！0050規模突破2兆 網驚嘆：軋外資力道不容小覷
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美伊局勢緊張升溫，引發全球金融市場波動，台股也從高檔區出現回檔。面對市場震盪，國內投資人反而趁勢加碼布局，帶動...
美政府出手！勒令Anthropic禁外國人使用先進AI模型
美國人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 證實，已收到美國政府的出口管制指令，要求立即暫停所有外國籍用戶訪問其最先進的 Fable 5 和 Mythos 5 AI模型，理由是涉及國家安全疑慮。
蔣萬安主張廢監察院 卓榮泰：希望多談市政
[NOWNEWS今日新聞]行政院長卓榮泰今天到南投視察，媒體詢問他對台北市長蔣萬安昨天在南投談及廢除監察院一事的看法。卓榮泰表示，自己與行政團隊一向盡力關懷地方、縣政與市政，也希望蔣市長多談談市政。台...
民調落後賴瑞隆17.8% 柯競辦人回應了
柯競辦表示，各種民意調查都會作為重要參考，將持續秉持虛心檢視的態度，踏實爭取市民認同。柯競辦提到，日前TVBS民調顯示柯志恩與賴瑞隆差距僅0.6%，綠營人士群起猛攻、質疑公正性，並批評這是「自產自銷」。但陳致中今年5月曾在個人臉書發文，公開表態陪同「未來市長」賴瑞...
伊朗再拋震撼彈！外長：荷莫茲海峽與阿曼共管 通行「不會免費」
美國與伊朗傳出即將簽署停戰協議，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）局勢備受關注，伊朗外交部長12日表示，伊朗將與阿曼政府共同發布有關未來管理荷莫茲海峽的重要聲明，而通行「不會免費」。
沒工作也能投資？大學生月拿5000元定期定額0050 過來人曝「報酬率150%」
[FTNN新聞網]實習記者盛琳／綜合報導台股漲勢驚人，引發全民炒股熱潮，一名大學生近日在論壇發文請益，表示自己目前沒有正職工作，但每個月有5000元預算，想...
台廠記憶體第3家！這「指標股」籌資280億元 跟進南亞科、群聯搶食AI大餅
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導繼記憶體指標大廠南亞科（2408）、群聯（8299）完成募資案後，台灣第3家記憶體廠力積電（6770）近日也宣布透過發行海外存託...
曾沛慈《浪姐》首度奪冠 聽到結果愣住狂問：這是對的嗎
【緯來新聞網】中國女團競演節目《乘風2026》第四次公演成績揭曉，曾沛慈站上排名頂端，現場一句「這是
一度賠百萬！洪都拉斯昔押房買500張股票 「暴跌剩6元」反轉結局曝
男星洪都拉斯耕耘演藝圈多年，上遍各大節目，拍了不少戲劇作品，然而年輕的時候，他曾因為演藝工作很常有一餐沒一餐，決定投資股票賺錢，不僅曾遇到詐騙分析師，甚至曾拿房子抵押用一張10幾塊錢的價格買進500張銀行股，沒想到這檔股票卻一路跌到6塊，讓夫妻倆徹夜難眠，最後雖迎來「驚人反轉」。但他也提醒，千萬別將所有資金放進同個籃子，他的故事也值得近日沈淪股海「四貸同堂」的投資者借鏡。