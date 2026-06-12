赴美融資保證機制啟動 首期13.75億美元7月受理申請

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台灣15家公民營銀行代表，正式簽訂企業投資美國融資保證機制出資意向書，協助赴美投資企業取得資金，首期專款總共13.75億美元。而行政院副院長鄭麗君也表示，預計7月初就能申請受理，並強調台灣對外擴大投資，不是供應鏈移轉，是延伸與擴展，才能壯大台灣實力。

壯大台灣實力 鄭麗君：對外擴大投資不是供應鏈移轉

政府透過信用保證方式，支持金融機構提供上限2500億美元的企業授信額度，協助赴美投資企業，取得資金。原本3月底國發會邀集38家銀行說明，而最後首期專款也有15家銀行，募資5.75億美元，再加上8億國發基金，總共13.75億美元，超乎預期規模，可協助企業融資近550億美元。

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鄭麗君指出，順利應該可以在7月初開始受理申請，同時台灣也在MOU裡面取得關稅優惠待遇。對外擴大投資，並不是供應鏈的移轉，而是我們供應鏈的延伸跟擴展，就是在壯大台灣。

行政院副院長鄭麗君。圖／台視新聞

AIT處長谷立言同場也說，不斷擴大的貿易關係，反映了我們兩個經濟體在技術領域的互補性，以及重要性日益提升的，在關鍵供應鏈方面「安全重於成本」。

增台灣金融體系風險？ 專家：首期占比小、影響不大

而國發會保證機制雖然可移轉銀行的信貸風險，但外界也擔心，若達上限2500億美元，信用保證規模就會占本國銀行中，長期擔保放款總額的22%，就怕信貸風險影響台灣金融體系穩定。

亞太商工總會執行長邱達生對此認為，首期因為只有不到14億，占比小、影響比較有限，若未來跟AI產業的景氣高度連動，就會波動比較大。

台北／綜合報導 責任編輯／洪季謙

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