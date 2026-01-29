赴美訪問被「穿小鞋」？韓媒：總理未獲美方提供維安

2025年6月4日，李在明上任南韓總統首日宣布首波內閣名單，圖為獲任國務總理的金民錫（左起）、李在明。美聯社



美國總統川普26日無預警痛罵南韓國會遲未通過美韓貿易協議，針對南韓調升汽車等關稅，令南韓政府大為緊張，連派多名官員赴美溝通。南韓《中央日報》報導，南韓總理金民錫訪美期間，美方未依慣例提供維安。南韓總理府則駁斥此說。

報導稱，多名知情人士透露，金民錫於22日至26日訪美期間，身旁沒有美國維安幹員。就在金民錫結束訪美行程後，川普就宣布要對南韓調升關稅。

通常美方做法是，針對外國的外交部長層級官員，維安勤務由國務院外交安全局（DSS）負責，而外國國家元首到訪，維安勤務則由白宮特勤局負責。

《中央日報》報導，DSS隸屬於美國國務院，同時具備調查職權，主要任務是保護國務院高級官員等外交人員，以及相關資產和訊息，並負責反恐、反情報等國內外調查工作。

駐美外國大使的維安同樣由DSS負責。通常情況下，韓國外交部長因公務訪問美國時，都會由DSS幹員提供近身保護。

金民錫階級高於外長，但也不是南韓國家元首，只是美方未提供任何維安禮遇相當罕見，引發諸多揣測，南韓是否被美國「穿小鞋」。

南韓總理府相關人士表示，「在禮賓或維安方面沒有任何不便。無論是出入境手續或是進入白宮時，都得到格外周到的禮遇和特別關照」。

也有分析認為，南韓國務總理單獨訪美的前例不多，可能因此被視為例外。不過，美國國務院對DSS國內任務的說明中，明確包括「保護國務卿及訪美的外國高級官員（dignitaries）」。因此，外界認為，金民錫似乎並非不符合維安對象條件。

事實上，在川普政府第一個總統任期內的2018年和2019年，北韓勞動黨副委員長兼統一戰線部長金英哲訪美時，就曾由DSS幹員維安保護。

川普針對南韓放話後，隔天又改口說將與南韓共尋解方，而美國貿易代表葛里爾同一天卻再度批評「南韓沒有遵守承諾」。

此外，美國《華爾街日報》27日報導，美國副總統范斯上週會見金民錫時，當面警告韓方不要懲罰包括酷澎（Coupang）在內的美國科技公司。

對此南韓外交部回應稱，「與范斯副總統的會談在非常友好的氛圍中進行。關於酷澎問題，范斯副總統也是以非常禮貌的語氣進行詢問。金總理充分說明準確情況，並解釋並不存在對美國企業的歧視性對待」。

南韓外交部強調：「有關美國副總統就酷澎問題發出警告的報導並不屬實。」

在金民錫訪美行程確定之前，美國駐韓臨時代辦何樂進（James R. Heller）13日亦曾致函南韓副總理兼科學技術信息通信部長裴慶勳，要求確保美國企業不受歧視。

南韓產業界近日流傳一種說法，總統秘書室室長姜勳植為爭取規模達60萬億韓元的加拿大潛艇計畫訂單，率領特使團訪問加拿大，現代汽車集團董事長鄭義宣等企業界人士隨行，此舉可能引發美方不快。

可以確定的是，南韓政府對川普政府的反應非常重視，連派多名官員赴美。南韓貿易代表、產業通商部通商交涉本部長呂翰九29日啟程赴美，將會見葛里爾。

另外，原在加拿大訪問的產業通商資源部長官金正寬也緊急轉往美國，預定29日會見美國商務部長盧特尼克。

