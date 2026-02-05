赴美遭指變性人！台「雙舌」女優甩出生證明反擊

26歲台灣新生代成人片女優「Jesse魷魚」遭外國人質疑是男性。（圖／翻攝自Jesse魷魚 IG）





26歲台灣新生代成人片女優「Jesse魷魚」近年來因接受分割舌頭手術，打造出極具視覺衝擊力的「雙舌」，不過近日飛往美國卻多次被當地人誤認為男性，甚至遭到質疑是變性人。對此她正面反擊了。

亮出生證明捍衛身分

Jesse魷魚在IG透露，自己在美國多次被外國人誤認為男性，甚至被直指是變性人，對此她直接曬出護照證明身分，並感嘆，「沒有想到有一天我還要澄清自己不是男生」，她更是不滿直言，「我要笑死一群眼睛有事的美國普信男」，沒想到質疑聲浪仍未完全平息。隨後Jesse魷魚在限時動態附上出生證明，她不禁自嘲自己很較真，畫面可見，文件上清楚標示其性別為女性。

廣告 廣告

Jesse魷魚憑藉前衛風格成功接軌國際，正式入圍2026年被譽為「成人界奧斯卡」的美國AVN大獎（AVN Awards）投票選拔，Jesse魷魚在成年後毅然決定接受舌頭分割手術，並熬過漫長復原進而打造出「蛇姬」形象。

Jesse魷魚遭外國人質疑性別，直接秀出出生證明。（圖／翻攝自Jesse魷魚 IG）

Jesse魷魚遭外國人質疑性別，直接秀出出生證明。（圖／翻攝自Jesse魷魚 IG）

Jesse魷魚曾大方分享，雙舌不僅在親密互動中更具神祕感，連日常品嚐冰淇淋的感受都變得別有風味。此外，在鏡頭前展現性感且充滿自信的Jesse魷魚，私下卻有著截然不同的翻轉魅力，她曾透露自己其實是標準的宅女，能在電腦前打一整天電動不出門。



【更多東森娛樂報導】

●穿27年前大S送的大衣現身 具俊曄1決定...阿雅：很懂她

●大S雕像不像她？網翻出年輕照神反轉 金屬環藏深意

●馬如龍愛子家中跌倒猝逝 四女兒悲痛證實了

