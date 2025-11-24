赴美開學日算錯慘遭拒載！ 學生怒告星宇「求償31萬」敗訴

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

一名何姓男子前年暑假原訂搭乘星宇航空飛往美國洛杉磯就學，卻在登機前被地勤以「不符合美國入境規定」為由攔下，當場被拒載。何男因此錯過行程，延誤搬家、額外負擔房租等費用，憤而向星宇求償31萬7105元。不過士林地院審理後認定航空公司依法拒載，今裁定原告敗訴。

一名男子前年暑假原訂搭乘星宇航空飛往美國洛杉磯就學，卻在登機前被地勤以「不符合美國入境規定」為由攔下。（示意圖／Unsplash）

判決指出，何男2023年7月14日預計搭乘星宇航班前往洛杉磯，但在登機前被告知其F-1學生簽證所需的I-20（學生非移民身分資格證明）文件不符規定。地勤人員比對資料後發現，他的預計抵達時間早於美國移民法明定的「開學前30日內才能入境」規範，因此無法讓他登機。

星宇航空表示，依運送條款及《民用航空運送安全管理辦法》，航空公司必須確認旅客符合目的地國家入境法規，不得搭載將被拒絕入境的旅客。當日地勤也曾向美國海關及邊境保護局（CBP）查證，獲確認何男若抵達美國將會被拒絕入境，因此依法拒載並非無端刁難。

士林地院審理後認定，星宇依規查驗文件並向美方求證，程序並無不當；此外，何男主張因遭拒載而蒙受損害，但並未提出足以證明航空公司有侵權行為的證據。因此判決何男全數敗訴，求償無理由，可上訴。

