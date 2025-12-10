赴美5簽證 社群審查15日上路

美國在台協會10日公告，自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J赴美簽證者，須將社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便安全審查；新規定將涉及「非移民的專業性職業工作人員」及其配偶子女，以及學生簽證。對此，有留學生表示雖然困擾，但美國對敏感領域的安全審查其實一直都有，也有留學生直言現在年輕人不會輕易把私人想法貼上社群平台，審查效果可能很有限。

美國總統川普今年5月下令全球美國駐外館處暫停處理新的學生簽證、交流簽證，直到6月中旬，美國國務院才宣告撤銷此命令，但也指出新的申請者需要開放自己的社群帳號供美國政府審查，否則可能被拒簽。

美國在台協會昨日公布，自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身分及入境美國資格。

其中，H1-B屬於非移民專業性職業的工作人員，美國公民及移民服務局會認定是否屬於專業性職業；H-4則為H1-B的非移民配偶或21歲以下子女，該規定配偶不得在美工作，但21歲以下子女可上學，受影響的對象將可能包括赴美工作的台灣高科技人才及眷屬；而F、M及J類簽證皆為非移民學生簽證。

美國國務院指出，美國簽證是特權而非權利，將利用所有可取得的資料進行篩選和審查，以識別不符合入境條件，或對美國的國家安全或公共安全構成威脅的對象，每一次簽證審查都是攸關國家安全的決定。

在美國就讀物理學多年的林先生表示，對這個新規定感到困擾，就像把自己的隱私丟給他人來查閱，但為了申請簽證，他不得不這麼做；但他也補充，美國對於「敏感領域」的國際學生一直都有安全審查，例如物理就是列管領域之一，學生會先收到俗稱「紅單」的特殊審查通知單。

曾赴美留學的陳小姐則說，美國政府看似希望透過社群公開網路來了解留學生們的政治傾向或潛在風險，但她認為，現在年輕輩的學生根本不會把私生活、真實想法發在公開社群，貼文就像是維持良好形象的版面而已，因此這種審查效果可能很有限。