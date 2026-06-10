赴義大利ALMA及米其林餐廳實習 弘光科大15名畢業生結業獲授證

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弘光科技大學國際餐旅學院9日下午舉辦114學年度學生赴義大利ALMA廚藝學院學業結業授證典禮，15名拿到修業證書的餐旅管理系、食品科技系畢業生，每位獲得教育部深耕計畫及學校經費補助近60萬元，完成ALMA及米其林級餐廳實習共5個月學習里程，他們說：「去義大利實習是最值得的決定！」這項打造國際餐旅職涯勝利方程式計畫所培育的校友，已有超過5人進入米其林餐廳工作。



國際餐旅學院15名畢業生在義大利ALMA廚藝學院上課情形。

今年授證儀式前特別舉辦成果餐會，由ALMA廚藝學院 Chef Federico Vigilante、Chef Federico Piccoli 設計菜單，讓15名結業的學生製作，供弘光科大校長蘇弘毅等師長、義大利經濟文化辦事處貿易組主任陸吉意（Luigi Raffone）、米其林餐廳主廚、學生家長及目前在米其林餐廳任職校友品嚐，餐會來賓對於義大利風味餐點讚不絕口。



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ALMA廚藝學院主廚和學生準備成果餐會。

校長蘇弘毅致詞表示，弘光科大早在10年前便與世界頂尖的義大利ALMA廚藝學院展開合作，並自2019年起，每年選送15名表現優異的學生前往ALMA接受專業訓練，隨後進入國際高端餐廳實習歷練。他肯定今年結業的15名畢業生，不僅淬鍊了料理技術，更完成體驗世界高端餐飲文化的重要里程碑，成功通過重重考驗，用行動證明自己具備迎向全球挑戰的韌性與國際競爭力，蜕變為具有全球視野的餐旅人才。



義大利ALMA廚藝學院Chef Federico Vigilante為結業畢業生戴上廚藝高帽加冕。

授證典禮簡單隆重，由Chef Federico Vigilante為15名畢業生進行廚藝高帽加冕儀式，再由校長蘇弘毅頒發證書，台下前來觀禮的家長充滿榮耀與感動。拿到結業證書的畢業生，也分享他們精彩的國際學習里程。

餐旅系大四畢業生謝明翰在ALMA研習後，到義大利米其林三星餐廳Osteria Francescana 實習2 個月。他指出，第一週在備料廚房熟悉環境，接到到後廚，先是到較簡單的醬汁工作檯，接著到前菜、肉類各種不同崗位，不斷換崗位適應力要夠好，當下壓力滿大的，但也收獲很多。

謝明翰回憶說，僑泰高中觀光科畢業，因對於餐旅有興趣，大學改念餐旅系西廚組，大一從廚藝刀工基本學起，靠著多花時間練習，空堂跟著副教授王志榮學習、當助教，很快便進入狀況，透過參加國際賽事精進實力，在「2024 BOC馬來西亞檳城國際廚藝挑戰賽」拿到銀牌，努力學習及去義大利實習，讓他的大學生活精彩萬分。



弘光科大15名畢業生拿到義大利ALMA廚藝學院修業證書。

另一名餐旅系馬來西亞籍學生劉子瑄，是到米其林餐盤推薦的義大利餐廳Ristorante Corbezzoli 實習。她指出，這間餐廳工作配置風格自由，剛去實習比較混亂，但仔細觀察一陣子便能掌握不同餐期繁忙區，發現需要幫忙或缺少什麼材料，就用最快速度去自動補給，基本的2個月實習結束，又再延長海外實習3個月，畢業後會去義大利工作。

劉子瑄說，她蠻慶幸自己有很多機會可以去爭取，包括來台灣念書，或到義大利實習的機會，去不一樣的地方，看不一樣的事情，打開視野，大學4年最大的收獲是獨立及成長。

也是來自馬來西亞的食科系畢業生史袁安選擇到義大利知名甜點店Fabrizio實習，他指出，店內原料使用說明多數是義大利文，擔心因語言問題理解錯誤做錯，因此，自己積極發問，店裡的師傅認真又有耐心地說明指導，「去義大利實習是最值得的決定！」

史袁安回憶說，他原本對未來沒什麼任何想法，嘗試來台灣念烘焙海青班，接著繼續留下來念大學，實習有兩個機會，一個是在台灣實習，另一個是去義大利實習，他亳不猶豫就選擇把握這個難得的機會，畢業後，可能會先留在台灣工作一陣子。

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