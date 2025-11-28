赴臺南孔廟聖母廟仁壽宮參拜揭匾 賴清德：不同黨派不要緊同一國家最要緊

賴清德上午前往臺南孔廟，為其親題匾額「川流敦化」主持揭匾典禮， 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 賴清德總統今（28）日赴臺南連趕4個行程，先前往全臺首學臺南孔廟見證「川流敦化」匾額揭匾典禮，隨後到正統鹿耳門聖母廟參香、歸仁仁壽宮參加揭匾暨仁壽館文物保存館揭牌。他致詞時強調「「不同黨派不要緊，同一國家最要緊。」

賴清德上午前往臺南孔廟，為其親題匾額「川流敦化」主持揭匾典禮，他表示，臺南孔廟自1665年創立，是臺灣第一座孔子廟，也是重要教育的象徵，本次獻與孔廟的「川流敦化」匾額除希望展現孔子「有教無類」的精神，以仁德敦厚之心教育學子，未來也將推動各項人才計畫提升教育品質，並持續以教育厚植國家實力，期盼讓世界看見台灣。

他並以當前國際情勢為切入點，強調台灣正處在關鍵時刻，面對外來威脅，團結遠比分歧重要。「不同黨派不要緊，同一國家最要緊；外來侵略者最怕被侵略者團結，最愛看到被侵略者分裂、放棄。」呼籲社會在多元民主環境中，仍要把國家安全與共同利益放在首位。

賴清德表示，台灣已努力走到今日的民主成果，更應謹慎面對各種可能的分化操作。只要台灣人民保持團結，就能降低外部威脅的影響，讓國家持續向前。他也提醒，大環境的不穩定不能阻礙台灣的教育與人才發展，這更是國力競爭的根本。

賴清德在鹿耳門聖母廟上香祈福後表示，他此行感謝媽祖對台灣的庇佑，在丹娜絲風災及花蓮馬太鞍堰塞湖溢堤造成光復鄉重災後，他特別來向媽祖祈福，祈求保佑台灣四時無災，風調雨順。

他並指出，當總統一年多，藉此來向大家報告他做了什麼事。國家經濟已經變好、稅收增加，錢花在教育上、老人長照上，讓小孩唸到高中不用錢，長照3.0讓全國有1萬5千多據點，在科技的表現上成為世界的重鎮，這些都是一年多來他執政的成績。國家有這麼多傑出的表現，必須建立在國人的團結一致，大家要有信心，不必在意人家的批評，在團結的基礎上，國家就好，家庭、個人就會好，在民主的社會，大家可以不同黨，但要同一國，團結在一起。

面對本命區市長選舉，賴清德受訪時並未回應，但致詞時也特別慰問剛從台北兼程趕場到場支持的立委陳亭妃。

此外，「114年度總統盃AI素養爭霸賽」總決賽在大台南會展中心盛大舉行，來自全國22縣市、150支國中小菁英戰隊，帶著自行訓練的AI模型同場競技。賴清德也在台南市長黃偉哲陪同下親臨會場，為選手應援打氣並親自頒獎表揚，展現對青年科技人才的高度期待，也盼本次賽事成為學生踏向未來科技舞台的重要一步。

賴清德赴歸仁仁壽宮參加揭匾暨仁壽館文物保存館揭牌。 圖：台南市政府提供