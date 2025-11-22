赴荷蘭現身「國際刑事法院」 沈伯洋：跟民主同盟站一起
荷蘭 / 綜合報導
中共宣稱對民進黨立委沈伯洋發布「紅色通緝令」，不過沈伯洋無懼中方威脅，繼12號前往德國國會，為遭「獨裁國家人權威脅」親自作證後，在昨(21)日又到荷蘭出席「國際自由聯盟會議」，而沈伯洋也在國際刑事法院前自拍影片，表示會努力拓展外交，並讓國際知道，台灣跟所有民主同盟都站在一起。
立委(民)沈伯洋說：「這真的非常諷刺，就是說作為民主的守衛者，結果我現在反而被這個獨裁政權所通緝。」在國際刑事法院前，逆著光自拍影片，民進黨立委沈伯洋，在中國片面宣布，發布全球通緝令之後，公開前往荷蘭出席國際會議，立委(民)沈伯洋說：「這個聯盟裡面呢，自由世界的政黨就會去討論，我們身在現在跟這個獨裁政權對抗的時代，我們到底應該要怎麼做。」
這個聯盟裡面呢自由世界的政黨就會去討論，我們身在現在跟這個獨裁政權對抗的時代，我們到底應該要怎麼做，而從時間軸來看，在10月28日中國重慶公安局，宣稱以「涉嫌分裂國家罪」，遭立案偵查後，沈伯洋無懼恫嚇，在11月12號受德國國會邀請，為「獨裁國家假資訊對民主的威脅」親自作證。
緊接著又受邀前往荷蘭，和民進黨立委范雲，共同參與「國際自由聯盟會議」，也預計會在當地時間23日的下午，出席由「歐洲自由民主聯盟」，舉辦的「印太安全發展與挑戰」聯合會議，針對跨區聯防進行交流，立委(民)沈伯洋(11/12)說：「在德國為我的研究，為我的國家為言論自由，為我們共同擁有的民主價值發聲。」
在國際場合，接連為台灣民主發聲，「國際自由聯盟」也肯定總統賴清德，實現維護台海和平的目標，並反對中方扭曲聯合國第2758號決議，沈伯洋現身國際刑事法院，立委分析具有高度象徵意義，立委(民)王定宇說：「國際法庭呢，正是國際上追查獨裁者的國際司法機構，那中國是國際公認的獨裁者，一面凸顯中國的蠻橫無禮，也希望能夠彰顯國際法庭的真實意義。」
國際法庭呢，正是國際上追查獨裁者的國際司法機構，那中國是國際公認的獨裁者，一面凸顯中國的蠻橫無禮，也希望能夠彰顯國際法庭的真實意義，沈伯洋用實際行動表明，儘管中國設下政治障礙，台灣絕不因此退縮恐懼。
更多華視新聞報導
不畏中國通緝！沈伯洋人在荷蘭 范雲：無所畏懼為台灣奮戰
沈伯洋出席國際自由聯盟會議 稱不受中國通緝影響
籲聲援沈伯洋遭韓國瑜反嗆 賴清德：別替侵略者找藉口
其他人也在看
沈伯洋范雲赴荷發表專題演說 盼與盟友守護印太和平
（中央社記者溫貴香台北22日電）民進黨今天表示，立委范雲、沈伯洋代表民進黨赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議並發表專題演說，談及中共勢力對台灣所帶來的威脅與挑戰，盼藉此機會促使國際盟友進一步瞭解台海與區域情勢，共同守護印太地區的和平與穩定。中央社 ・ 1 天前
無懼中國通緝現身國際刑事法院！沈伯洋：台灣與民主同盟站在一起
[Newtalk新聞] 中共近日宣布對民進黨立委沈伯洋展開調查並威脅要「全球抓捕」，但沈伯洋不受影響，12日抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，21日又和民進黨立委范雲赴荷蘭出席國際自由聯盟會議。沈伯洋前往荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院時表示，不會畏懼中國紅色通緝令，此行會努力拓展外交，讓國際知道台灣與所有民主同盟站在一起。 沈伯洋深夜發布他在國際刑事法院前的自拍影片提到，他現在人在國際刑事法院，這裡是獨裁者在戰爭罪或大屠殺被審判的地方，非常諷刺的是，作為民主的守衛者，結果他現在反而被獨裁政權所通緝，但他不會感到畏懼。他知道很多台派最近的心情都比較失望，畢竟很多爛法案不斷被通過。 沈伯洋指出，中國的劇本就是要大家失望，失望以後仇恨、仇恨之後冷漠、冷漠之後恐懼，中國對他做過這些事情，但這些劇本對他沒有效果，相信這對台灣人也不會有效果，希望大家留著氣力，這會是一場長期抗戰。稍後他就要進去國際刑事法院，這裡是自由世界跟獨裁政權對陣的最後法治界限，深具意義。 關於此行，沈伯洋說，他是受國際自由聯盟的邀請前往荷蘭，在此聯盟中，有近百個政黨，民進黨是其中之一，自由新頭殼 ・ 1 天前
不畏中國通緝！沈伯洋人在荷蘭 范雲：無所畏懼為台灣奮戰
中國重慶市公安局日前以「涉嫌分裂國家」為由，對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並透過官媒放話要對沈伯洋展開「全球通緝」。不過沈伯洋則不畏中國威脅，並到德國出席聽證會。而民進黨立委范雲今(21)日透露，她和沈...華視 ・ 1 天前
國台辦才放話「跨國鎮壓」 沈伯洋現身國際刑事法院：沒在怕
民進黨立委沈伯洋近日遭大陸公安局立案偵查，不過他依舊老神在在，日前與范雲前往荷蘭出席國際自由聯盟會議，昨（21）日深夜透過臉書表示，他目前人在荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院，強調不會因為被通緝感到畏懼，會努力拓展外交，讓國際知道台灣和所有民主同盟站在一起。中時新聞網 ・ 1 天前
陸2035年人均GDP目標達中等發達國家 官媒：有條件、有能力實現
大陸「十五五」經濟社會目標提出，到2035年實現經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力和國際影響力大幅躍升，人均國內生產總值達到中等發達國家水準。其中，人均國內生產總值達到中等發達國家水準是重要標誌，對基本實現社會主義現代化至關重要。中時財經即時 ・ 23 小時前
《金融股》高雄銀11月26日第3季法說會
【時報-台北電】高雄銀(2836)11月26日召開2025年第3季法人說明會，地點：高雄市左營區博愛二路168號7樓/高雄銀行總行7樓會議室。（編輯：張嘉倚）時報資訊 ・ 1 天前
挖子尾自然保留區成遷徙驛站 生態志工帶民眾賞鳥
挖子尾自然保留區是依據文化資產保存法畫設的自然地景，初冬是一年中最熱鬧的時節，可見到紅樹林靜靜豎立在河口，泥灘地上螃蟹穿梭，天空中則有候鳥成群飛翔。此處是候鳥遷徙的重要驛站，每年冬天，黑面琵鷺、東方環頸鴴、黑腹濱鷸等冬候鳥紛紛到訪，為挖子尾自然保留區增添...CTWANT ・ 23 小時前
《娛樂世界》吳申梅驚喜收百人慶生 感動到噙淚
【時報-台北電】吳申梅日前歡慶43歲生日，敬業的她，生日當天依舊在工作中度過，整天忙著錄製中視《綜藝一級棒》，沒想到錄製其中一集時，主持人康康、許志豪突然端出生日蛋糕，帶領全場近百名幕前、幕後工作人員齊唱生日快樂歌，讓吳申梅又驚又喜，感動到眼眶都紅了。 吳申梅感性說，從來沒有在這麼大的場合被意外慶生，連以前在學生時期也沒有收到這種大型慶生的驚喜，過去不曾擁有這樣的幸福，如今在工作現場被大家捧在手心，令她覺得很幸福，謝謝大家一路以來照顧。 她開心許下生日願望，「希望大家都生意興隆、活動滿滿、《綜藝一級棒》收視長紅、周周第一。」當天錄影到凌晨才收工，一回家看到老公Eric早已準備好蛋糕，替她補上專屬的深夜慶生，大方甜蜜放閃，並預告即將在12月10日發行新單曲。(新聞來源：中國時報─報導許雅淳)時報資訊 ・ 22 小時前
蔡明芳專欄》財劃法修法應多考量地方區域發展不均的原因
去(2024)年立法院所通過的財劃法修正版本雖由多數國會議員表決通過，但是，修法版本並未被充分討論而導致「計算公式錯誤」的嚴重缺失，進而使得許多縣市的統籌分配款分配較修法前降低，與這些縣市的立法委員宣稱修法是拉近垂直公平的說法，相互矛盾。為此，行政院在本月20日公布《財政收支劃分法》修正草案，希望可以讓財劃法真正落實均衡城鄉發展與兼顧國家財政韌性。 現行財劃法版本的不足 去年立法院通過財劃法修正案時，本專欄已指出「新版財劃法 只會讓縣市發展的差距變成惡性循環」，包含國稅統籌分配給地方比例的不合理，以及以人口數作為重要指標；換言之，人口愈少的縣市，未來可以分到的稅收將愈來愈少。可惜的是，立法院去年仍通過讓地方縣市貧富差距擴大的財劃法。 除了分配方式的不合理外，行政院指出，去年立法院通過的財劃法除了將第16 條之 1 第 3 項分配本島部分，序文明定不含離島分配公式，分母卻仍規定以全部直轄市及縣市計算；分配離島部分亦有相同情形，衍生新台幣345 億餘元無法分配問題，這也說明立法院所提的重要民生議案修法應該被充分討論與檢視的必要性。否則，修法讓地方財政惡化，這已違背選民的期待與傷害國家財政能中央廣播電台 ・ 23 小時前
沈文程快閃宣導高齡換照新制 喊「第一個報到」
（中央社記者黃巧雯台北22日電）交通部明年5月起將實施高齡換照新制，公路局今天舉辦高齡換照代言人快閃活動，歌手沈文程除了現場帶來演唱外，也喊話明年5月1日將第一個報到，並邀請更多長者響應。中央社 ・ 23 小時前
藍白推「李四川條款」闖關成功 蘇巧慧批：因人設事非常惡劣
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院日前三讀通過《地方制度法》部分條文，其中刪除直轄市、縣市副首長人數的人口門檻縣市，遭外界批評為「李四川條款」...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
台鐵警語廣告致敬「福音戰士」 網友反應兩極
台鐵日前推出警語廣告，內容提醒旅客遵守公共秩序，以及違規違法行為對應的法條，設計風格致敬日本動畫神作「新世紀福音戰士」，引起不少動畫迷的共鳴。但也有人發文批評，這樣其實看不太懂，有點凌亂、不夠有辨識性...華視 ・ 23 小時前
買中製豬肉餅回台！她不甩5萬罰單 銀行帳戶突凍結「秒繳清」
【記者謝亞庭／台北報導】新北市一名余姓女子，於去年間自中國購買「叉燒雞仔餅」入境，由於該豬肉加工製品未經申請檢疫，女子行徑已涉違反《動物傳染病防治條例》而挨罰5萬元，並移送法務部行政執行署士林分署強制執行。士林分署受理後，立即查扣余女銀行存款，余女發現帳戶遭到扣押，才在近日繳清罰鍰。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
《娛樂世界》馬士媛甜蜜放閃 劉敬讚曾敬驊帥到發光
【時報-台北電】第62屆金馬獎頒獎典禮今晚於台北流行音樂中心登場，21日入圍午宴上，最佳新演員入圍者《進行曲》牧森、《失明》劉敬、《左撇子女孩》馬士媛、《眾生相》張迪文、《恨女的逆襲》林怡婷首次相聚，提前交流彼此心情。 馬士媛談到第一次踏上金馬舞台，坦言既興奮又緊張，最感動的是交往5年的男友、JADE樂團嘟嘟給予支持，「他要我好好享受，說會在家看直播。」談及是否有幸運物，她甜笑表示：「我們在一起就是最幸運的事。」閃瞎眾人，讓劉敬忍不住打趣：「那我坐旁邊去，閃屁啊！」現場笑聲不斷。 劉敬則說，他以平常心面對入圍，但能在金馬遇到眾多前輩仍感榮幸，「剛在廁所門口看到柯煒林，跟《大濛》裡演的『趙公道』角色差太多，差點認不出來。」林怡婷則期待走紅毯，興奮提到巧遇曾敬驊，非常想合照。劉敬立刻附和：「他真的很帥、可惡。」還笑稱第一次看到本尊時覺得對方「全身在發光」，希望未來能合作或同台入圍。 牧森透露，午宴時碰到張孝全，被對方健壯氣場震懾，「我站在旁邊看，真的很壯。」來自香港的張迪文則說，與一群新認識的同輩演員聚在一起反而害羞，「張孝全、黃秋生都很想合照，但真不敢開口。」(新聞來源：中國時報─報導孫時報資訊 ・ 22 小時前
與垃圾山主謀李有財關係匪淺？ 許智傑、賴瑞隆：惡意抺黑連結就提告
高雄月世界垃圾山主謀岡山區碧紅里長李有財、李子森父子昨晚經檢方複訊後聲請羈押禁見獲准，外界質疑李有財與民進黨關係匪淺。民進黨全面切割，繼高雄市長陳其邁後，曾參加李經營園鑫茶行開幕活動的綠委許智傑、賴瑞隆也有動作了。他們均強調，參加開幕活動是民代行程的日常，若後續有人惡意抹黑連結，將對其提告。中天新聞網 ・ 23 小時前
新北市長選戰李四川民調領先 蘇巧慧：會參考並更努力
網路媒體21日公布2026新北市長選舉民調，在一對一狀況下，國民黨若推出台北市副市長李四川，領先民進黨立委蘇巧慧10個百分點。蘇巧慧今（22）日對此表示，各家的民調都會參考，她會更努力讓大家知道蘇巧慧是最有創意、會做事、有效率的最佳候選人。中時新聞網 ・ 23 小時前
沈伯洋赴荷蘭「國際法院外留影」 王定宇曝三意義：證明中國是紙老虎
中國公安機關日前以「涉嫌分裂國家」為由，立案調查民進黨立委沈伯洋，中國官媒更揚言將展開全球抓捕，不過沈伯洋繼日前赴德國出席聽證會後，近日再與同黨立委范雲前往荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，兩人更特地在國際刑事法院（ICC）前留下合照。對此，民進黨立委王定宇今（22）日直言，沈伯洋多次出訪，證明了中國根本就是紙老虎，而沈伯洋的現身說法，也強而有力地為台灣的自由民主發聲、彰顯對抗獨裁者的真實意義。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
鄭黃藍白高峰會剛落幕！盧秀燕首發聲：會為藍白合帶新契機
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的藍白高峰會19日落幕，對於2人會面，台中市長盧秀燕也首度對外發表相關言論，她表示「鄭黃兩人都是以大局為重的人，會為藍白合帶來新契機」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前