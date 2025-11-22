赴荷蘭現身「國際刑事法院」 沈伯洋：跟民主同盟站一起

荷蘭 / 綜合報導

中共宣稱對民進黨立委沈伯洋發布「紅色通緝令」，不過沈伯洋無懼中方威脅，繼12號前往德國國會，為遭「獨裁國家人權威脅」親自作證後，在昨(21)日又到荷蘭出席「國際自由聯盟會議」，而沈伯洋也在國際刑事法院前自拍影片，表示會努力拓展外交，並讓國際知道，台灣跟所有民主同盟都站在一起。

立委(民)沈伯洋說：「這真的非常諷刺，就是說作為民主的守衛者，結果我現在反而被這個獨裁政權所通緝。」在國際刑事法院前，逆著光自拍影片，民進黨立委沈伯洋，在中國片面宣布，發布全球通緝令之後，公開前往荷蘭出席國際會議，立委(民)沈伯洋說：「這個聯盟裡面呢，自由世界的政黨就會去討論，我們身在現在跟這個獨裁政權對抗的時代，我們到底應該要怎麼做。」

而從時間軸來看，在10月28日中國重慶公安局，宣稱以「涉嫌分裂國家罪」，遭立案偵查後，沈伯洋無懼恫嚇，在11月12號受德國國會邀請，為「獨裁國家假資訊對民主的威脅」親自作證。

緊接著又受邀前往荷蘭，和民進黨立委范雲，共同參與「國際自由聯盟會議」，也預計會在當地時間23日的下午，出席由「歐洲自由民主聯盟」，舉辦的「印太安全發展與挑戰」聯合會議，針對跨區聯防進行交流，立委(民)沈伯洋(11/12)說：「在德國為我的研究，為我的國家為言論自由，為我們共同擁有的民主價值發聲。」

在國際場合，接連為台灣民主發聲，「國際自由聯盟」也肯定總統賴清德，實現維護台海和平的目標，並反對中方扭曲聯合國第2758號決議，沈伯洋現身國際刑事法院，立委分析具有高度象徵意義，立委(民)王定宇說：「國際法庭呢，正是國際上追查獨裁者的國際司法機構，那中國是國際公認的獨裁者，一面凸顯中國的蠻橫無禮，也希望能夠彰顯國際法庭的真實意義。」

沈伯洋用實際行動表明，儘管中國設下政治障礙，台灣絕不因此退縮恐懼。

