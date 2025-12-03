赴荷蘭秘密任務成員個資、會議行程遭網路有心人士外洩？軍情局：相關內容失真並與事實不符

國防部軍情局六名官員今年五月赴荷蘭與當地軍情局官員秘密交流，近日該行相關資訊如參訪行程、會議資料、同行成員個資卻在網路上被公開，就連吃飯合照也被曝光。對此，軍情局今（3日）指出，此事件是由中共匈牙利僑社主導，而相關內容失真並與事實不符。軍情局強調，軍事情報工作是建軍備戰重要支撐，尤面臨重大挑戰，將本著「犧牲奉獻、無懼威脅」的精神，更縝密推展情報工作與任務，以維護國家安全。

日前網路上有網友公開資訊，表示陳明華五月接任軍情局長後，當月就派遣一支先遣小組，由兩名處長帶隊前往荷蘭，共有六名成員，任務代號為「相遠方案」，結果與荷蘭軍情局（MVID）吃飯被人偷拍。

該名網友還爆料，荷蘭兩大情治單位MVID及情報與安全總局（AIVD）11月也派六人來台，要求台灣配合滲透2位中國半導體頂尖人才。網友也貼出台灣與荷蘭兩團的成員姓名跟職稱，詳細荷蘭行程表以及吃飯合照都被公開。



對此，軍情局今以新聞稿澄清，針對由中共匈牙利僑社主導的「歐洲萬事達網」，傳散「我軍情局與友盟情蒐合作」等情，相關內容失真、且與事實不符。



軍情局強調，當前中共謀我日亟、敵情威脅陡升，軍事情報工作係建軍備戰重要支撐，尤面臨重大挑戰。軍情局將本著「犧牲奉獻、無懼威脅」的精神，更縝密地推展情報工作與任務，以維護國家安全。



然而今日有藍委軍情局機密疑似遭外洩一事，國安局長蔡明彥答詢時表示，早上注意到後，已請軍情局徹底了解狀況，立刻追溯網路來源，發現最早傳播訊息是一個一次性帳號在散播，會查清是否為刻意操作。

(圖片來源：蔡英文臉書)

