赴華府美會談軍購後立院放行？黃國昌：別急

▲黃國昌表示將率團前往美國華府與政府部門會談軍購與關稅，預計週三返台。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌今（11）日臨時宣布將率團前往美國華府，將與政府部門對談包括軍購與關稅議題，面對媒體提問坦言是向美方表達關切希望面對面溝通，接續由美方安排與努力，至於返國後是否將放行立法院國防特別條例？黃國昌回應事情並非那麼單純，「我覺得不要急、不要急，我會負責任地向大家報告」。

對於赴美拜會政府部門聚焦軍購與對等關稅，返國後是否影響立法院投票意願，黃國昌回應事情並非那麼單純，「我覺得不要急、不要急，我會負責任地向大家報告」，後續等返台後，依據所得到的資訊負責任跟大家進行報告。

黃國昌說，民眾黨一直以來就支持強化台灣的自我防衛的能力，柯文哲更是在2024年總統選舉的時候第一個喊出國防預算應該要達到GDP3%，但過去很多問題許多台灣人都非常關切，作為一個負責任的在野黨，該如何平衡兼顧國防強化需要，但也要兼顧人民對於在軍事採購的疑問取得一個平衡點，並協助行政部門能夠負責任的做出最符合台灣跟全體國人利益的決策。

黃國昌也強調此行是自費支出，沒有用到公帑請放心，被問及是受邀前往還是自行前往，坦言有跟美方表達關切，同時也表達希望能夠直接面對面溝通，非常感謝相關部門即便在假期之際，還是做了非常多的安排跟努力，那希望這次去能夠有好的收穫跟結果再跟大家報告。

