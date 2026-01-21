赴菲國宿霧做愛情詐騙！刑事局跨國聯手破獲機房 17台人返台受審

警方逮捕陳姓主嫌等17名國人，其中更含6名通緝犯，均遣返回台灣受審。圖：刑事局提供

刑事警察局發現多名國人頻繁出入菲律賓宿霧，研判受集團指使從事詐騙，隨即與菲律賓執法單位合作共組專案小組，歷時11個月偵查，於114年5月13日發動搜索，成功搗破詐欺機房，逮捕陳姓主嫌等17名國人，其中更含6名通緝犯，均遣返回台灣受審。

此案因無菲律賓籍犯嫌及被害人，經菲律賓法院審理後將此案結案，並執行遣返程序。圖：刑事局提供

刑事警察局國際刑警科分析相關前案犯嫌出入境資料及行為模式，發現多數犯嫌有前往菲律賓宿霧長期停留，研判為接受集團指示赴菲律賓從事詐欺犯行，經報請新北地方檢察署張股主任檢察官劉文瀚指揮偵辦，並由刑事局駐菲律賓聯絡組與菲律賓海軍情報總隊、菲律賓國家調查局等單位共組專案小組，經過近11個月的情資交換、跟監、埋伏蒐證，確認赴菲犯嫌聚集之菲律賓宿霧藏匿處所，即為該集團在菲律賓經營詐欺機房據點。

刑事局於114年5月13日派遣國際刑警科及科技犯罪防制中心科技偵查隊共7名偵查人員至菲律賓宿霧，於14日會同菲國執法單位共同執行搜索勤務，搜索確認機房內有陳姓犯嫌等17名國人涉案，16男1女，含6名通緝犯。經查該集團是以「愛情詐欺」、「投資詐欺」及「公益詐欺」手法，誘騙我國民眾投資虛擬貨幣獲利，犯嫌因違反當地法律，遭拘留於菲律賓。

刑事局指出，此案因無菲律賓籍犯嫌及被害人，經菲律賓法院審理後將此案結案，並執行遣返程序，由刑事局派員，協同駐菲律賓聯絡組、移民署駐菲律賓秘書及菲律賓移民局共組押解團隊執行押解任務，並順利於今(21)日遣返陳姓犯嫌等17人回台受審。

刑事局強調，將持續與國際執法機關之合作，深化跨國情資交流與聯合查緝機制，以全面維護刑事司法正義。同時呼籲民眾切勿以身試法，倘若於海外觸犯刑事法律，除須在當地承擔法律責任外，返國後亦會面臨相應之刑事追訴，切勿心存僥倖。

