赴蘇澳關注淹水災情 卓榮泰指示三原則救災
[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳鎮昨（11）日降下豪雨，導致多處積淹水。對此行政院長卓榮泰今（12）日下午前往當地視察蘇澳溪分洪工程，並關心市區民宅淹水及下水道排水改善情形，強調中央與地方會全力解決水患問題，以「救助快速、復建到位、韌性強化」三原則協助受災民眾儘速恢復正常生活。
卓榮泰抵達後，首先聽取經濟部水利署副署長陳建成說明蘇澳溪分洪工程緣起、計畫項目及期程。蘇澳溪為宜蘭縣管河川，但中央主動協助，全額補助宜蘭縣政府辦理分洪工程，復因考量原物料價格上漲，113年12月整體經費調整為75.68億元，計畫期程由原先113-116年修正為113-118年，目前工程用地已獲內政部核准徵收，主體工程也已完成基本設計及招標準備，俟經費增籌後即可立即推動。
卓榮泰表示，上週行政院會結束後，ˊ政委陳金德特別前來院長室與他商談蘇澳溪分洪工程自計畫開始迄今的過程與狀況。
卓榮泰指出，109年宜蘭縣政府提出蘇澳溪分洪工程專案計畫，並於112年3月獲行政院核定補助，當時預算規模約54億元；其後，經過工程細部規劃，及評估擴大辦理用地徵收後，113年12月修正調整經費預算至75.68億元。卓院長說，今年9月內政部已核准土地徵收，但直至今年12月才完成用地取得，因此政委陳金德特別提醒行政院及相關單位在這3個月期間，必須就地方需求加快速度。
另針對蘇澳溪分洪工程新增21億元預算部分，卓榮泰表示，縣府原提出由航港建設基金支應，但該基金預算不敷使用，而明年度中央政府總預算已納入「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，4年預計投入1千億元，並逐年編列經費。在經過陳政委與經濟部和地方政府討論後，中央同意將蘇澳溪分洪工程新增預算列入上述改善計畫之中，因此預算不成問題，行政院會儘速核定相關計畫，也請施工單位如期如質完成。
隨後卓榮泰前往蘇澳鎮中山路瞭解市區民宅淹水及下水道排水改善。針對後續污泥去除及機具調度等問題，請經濟部次長賴建信統合協調，適時邀集環境部共同參與，並由中央災害應變中心協助統籌各部會資源，調度大型機具支援地方，同時透過公私協力，協調民間廠商一同支援。另就下水道排水改善部分，請內政部國土管理署與地方政府共同合作，保持下水道排水正常順暢，使內水能夠外排。至於部分住家、商家、攤商及農民所受淹水損害等部分，也請經濟部及農業部等相關部會秉持「從速、從快」原則全面給予協助，而對於地方復原重建所需，也會全數到位。
卓榮泰強調，在辦理災民救助申請作業過程中，最重要的是申請對象名單要完備，這完全仰賴地方政府的執行力，只要調查愈迅速，救助金就能快速發放至災民手中。中央也會統合目前災區各種狀況，並評估是否寬列預算做必要工程因應，也請地方隨時與中央災害應變中心保持聯繫，中央絕對全力給予支持。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
鳳凰颱風重創蘇澳！綠宜蘭黨部：急需人力支援、物資協助
鳳凰颱風豪雨重創蘇澳 宜蘭女婿蔣萬安下令支援救災
鳳凰颱風挾豪雨重創宜蘭蘇澳 第三作戰區出動兩棲突擊車撤離災民
其他人也在看
川普要求以色列總統特赦納坦雅胡 使他擺脫貪腐官司
以色列總統府週三（12日）表示，美國總統川普已經致函以色列總統赫佐格，請他特赦以色列總理納坦雅胡。太報 ・ 12 小時前
經民連指違法短編450億統籌款 北市府回應了
經濟民主連合今（12日）召開記者會，指藍白去年通過的「財劃法」修正，讓台北市政府新增450億元統籌分配稅款，市長蔣萬安更違法短編此筆450億元；主計處嚴正澄清所言「完全不實、請停止造謠」，強調市府依預算法規定、一切依往例在8月底前向議會提出預算，並說明會以追加預算的程序，編入中央在8月29日後陸續公自由時報 ・ 12 小時前
美國大法官押對注 賭政府重新開放拒為糧食券發放爭議站邊
美國聯邦最高法院於11月11日決定延長暫停全額發放補充營養協助計畫（SNAP，俗稱糧食券）補助的命令，此舉使全美約4200萬依賴該計畫購買食品雜貨的民眾面臨持續不確定性。該命令原定於11月13日午夜到期，目前已導致部分州受益人已領取11月全額補助，其他州則完全未收到款項，另有部分州僅發放部分金額。目前全美SNAP補助發放情況呈現嚴重不均。某些州已於11月初順......風傳媒 ・ 12 小時前
卓榮泰視察蘇澳溪分洪工程 強調全力解決水患
受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳鎮十一日降下豪雨，導致多處積淹水。關心地方災情，行政院長卓榮泰於昨（十二）日下午前往當地視察蘇澳溪分洪工程，並關心市區民宅淹水及下水道排水改善情形。卓榮泰院長向所有蘇澳及其他地區飽受水災之苦的國人同胞，表達政府最高慰問之意，並強調中央與地方會全力解決水患問題，以「救助快速、復建到位、韌性強化」三原則協助受災民眾儘速恢復正常生活。包括行政院秘書長張惇涵、政委陳金德、政委季連成、發言人李慧芝、農業部長陳駿季、經濟部部次長賴建信、水利署副署長陳建成、立委陳俊宇、行政院政務顧問林國漳、宜蘭縣代理縣長林茂盛、蘇澳鎮長李明哲等均陪同視察。卓榮泰院長抵達後，首先聽取經濟部水利署副署長陳建成說明蘇澳溪分洪工程緣起、計畫項目及期程。蘇澳溪 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
駁斥與吳釗燮不合 林佳龍：那都是想要「挑撥離間」
即時中心／顏一軒報導《鏡週刊》今（12）日刊載調查報導，聲稱前外交部長（現任國安會祕書長吳釗燮）與現任外長林佳龍自總統賴清德就任後多有不合，常在涉外事務上暗地競爭，甚至還驚動賴總統出面，但傳言已遭外交部、國安會駁斥。對此，林佳龍於今日播出的專訪中回應，這些說法都是想要「挑撥離間」，大家就是分工合作，他做好外長，秉持總統的授權或憲政上的角色。民視 ・ 12 小時前
火大交鋒! 徐巧芯質疑"花公帑出國玩" 徐佳青自清回擊
政治中心／綜合報導國民黨立委徐巧芯收到投訴，指控僑務委員長徐佳青因公出國後，常請假留在當地不回台灣，藉公帑出國、抓時間陪家人。徐佳青說自己避免鄰近地點反覆來回、幫政府省差旅費，更說自己已經累積228天未休補假，只用了80天，對於有心人士刻意抹黑，她拒絕接受。民視 ・ 12 小時前
赴宜蘭蘇澳關心淹水災情 卓榮泰指示三原則協助受災民眾
受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳鎮昨（11）日降下豪雨，導致多處積淹水。關心地方災情，行政院長卓榮泰今（12）日下午前往當地視察蘇澳溪分洪工程，並關心市區民宅淹水及下水道排水改善情形。卓榮泰向所有蘇澳及其他地區飽受水災之苦的國人同胞，表達政府最高慰問之意，並強調中央與地方會全力解決水患問題，以「救助快速、復建到位、韌性強化」三原則協助受災民眾儘速恢復正常生活。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
蘇澳溪分洪道多21億 卓揆：納入河川改善計畫預算
（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）宜蘭蘇澳溪分洪隧道工程經費原訂新台幣54億餘元，但因原物料上漲等因素，經費增加21億餘元未定案。行政院長卓榮泰今天視察時宣布，新增預算會納入4年1000億元「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，也盼立法院支持。中央社 ・ 12 小時前
普發1萬入帳了！民進黨發文收割：行政院發的，不是立法院 藍委：示範厚臉皮最高境界
普發一萬元首批今天入帳！不少喊拒領的青鳥、側翼網紅、綠營政治人物態度大轉彎，發文收割這是「民進黨政績」。民進黨竟發圖卡強調「普發現金是行政院發的，不是立法院」，還酸立法院負責刪減預算。國民黨立委王鴻薇在臉書開砲，「綠硬蹭普發現金一萬，示範厚臉皮最高境界」。她強調，如果不是大罷免大失敗，民進黨不會「普發現金一萬」。普發1萬元首批今天入帳，交易備註寫「行政院發」，挨轟收割。王鴻薇抨擊，這幾天，已經有許多民眾陸陸續續收到普發現金一萬元，對於能夠督促政府還税於民。不但是國民黨的承諾，也是全國民意對抗執政黨一場重大的勝利。然而，民進黨竟然發文「普發現金是行政院發的不是立法院」想洗記憶，完全忘記民進黨是如何反對普發現金那些嘴臉，但是國人不是傻子、也没有失憶。王鴻薇提到，自己身為兩次「還稅於民」（普發現金6000、10000）首位提議人，民進黨的嘴臉記得太清楚了。今年從在野黨提出法案超收稅金還稅於民開始，為了「大罷免」的民進黨上上下下，根本就無視民意，立法院民進黨吳思瑤跟柯建銘為首，高喊發錢違憲，行政院卓榮泰更是在普發現金提案還沒實行，就違反憲法職權擅自主張違憲不打算遵守。引起國人眾怒。王鴻薇回顧，台灣好新聞 ・ 12 小時前
土石流紅色警戒56條 集中宜蘭4鄉鎮、新北2區
（中央社記者汪淑芬台北12日電）颱風鳳凰影響，局部地區持續降豪雨。農業部農村發展及水土保持署今天上午發布土石流潛勢溪流紅色警戒56條，全部集中在宜蘭縣4鄉鎮及新北市2區。中央社 ・ 21 小時前
巨大因勞權遭美扣貨 洪申翰：提指引助企業辨風險
（中央社記者吳欣紜台北12日電）美國海關暨邊境保護局日前對自行車廠巨大集團發布暫扣令，勞動部長洪申翰今天說，將提出指引協助企業辨識強迫勞動行為、評估風險等，建立一套可執行的管理架構。中央社 ・ 21 小時前
遭問是否籲川普放棄對BBC提告 英相僅強調須導正錯誤
（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天拒絕說明是否會敦促美國總統川普放棄對英國廣播公司（BBC）提告，求償10億美元。川普主張，BBC誤導性剪輯他於2020年總統大選失利後發表的演說影像。中央社 ・ 8 小時前
總統問為何沒「一級開設」？ 代理縣長：12鄉鎮聯繫良好
宜蘭縣 / 綜合報導 受到鳳凰颱風和東北季風雙重影響，宜蘭蘇澳下起暴雨，也有民眾抱怨擔心得整夜未眠，直到今早才等到里長來關心。事實上，11日總統賴清德赴中央災害應變中心，宜蘭縣代理縣長林茂盛視訊連線會議時，也有問到為何應變中心沒有一級開設，林茂盛解釋，是因宜蘭沒有納入海上、陸上警報警戒區，也強調和12鄉鎮聯繫順暢、狀況良好。總統賴清德VS.宜蘭縣代理縣長林茂盛說：「林縣長我請教，宜蘭縣政府的災害應變中心現在是幾級開設，目前是二級開設，為什麼沒有一級開設。」11日下午一點多，總統賴清德才和宜蘭縣代理縣長林茂盛，視訊連線討論災變中心開設狀況，當時還是二級開設，但其實在差不多時間，華視記者行經宜蘭員山公園旁的道路，水已經淹到半個輪胎高。總統賴清德VS.宜蘭縣代理縣長林茂盛說：「海上陸上颱風警報的警戒區，沒有把宜蘭納進去，因為宜蘭這邊就是共伴效應，最主要是水的部分比較多，透過二級開設跟12個鄉鎮密切聯繫，目前運作都良好。」當時代理縣長林茂盛還強調12鄉鎮狀況良好，回顧11日各級開設情形，宜蘭縣是在11日上午8點開設加強三級後，上午10點提升成二級開設，總統在一點多提醒後一直到晚上6點宜蘭縣，才提升災害應變中心為一級開設，由代理縣長林茂盛坐鎮應變中心指揮。根據風災、水災的各級開設時機，和中央氣象署發布海上陸上颱風警報狀況有關，根據宜蘭縣災害應變中心公布細則，一級二級就差在颱風後續侵台機率是否高，至於一級開設則是有警報也被列為警戒區，蘇澳居民說：「啊里長早上才來啦，你有看哪一個民意代表關心我們，5.6個，我們全部都沒有睡，怕水再高就沒辦法了啦。」蘇澳突然淹大水遲遲不退，災民擔憂一夜未眠就希望縣府能幫幫忙。 原始連結華視影音 ・ 12 小時前
戰火延燒近4年 俄國官員稱準備與烏克蘭重啟和談
（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯塔斯社（TASS）今天引述俄國外交部官員的說法指出，俄方準備好在土耳其大城伊斯坦堡重啟與烏克蘭的和平談判。中央社 ・ 12 小時前
普發1萬入帳 綠喊 「政院發的」 王鴻薇：厚臉皮最高境界
全民普發1萬首波今（12）日凌晨開始入帳，許多民眾已陸續收到銀行通知，民進黨也在Threads發文，稱普發現金「是行政院、不是立法院發的」。對此，國民黨立委王鴻薇翻出先前民進黨反對普發現金的言論，砲轟「厚臉皮最高境界」。中時新聞網 ・ 12 小時前
宜蘭啟動災害救助！淹水達50公分者可領1萬
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應帶來連日豪大雨，宜蘭縣多處地區今（12）日出現淹水災情，尤以蘇澳、冬山、羅東及五結地區最為嚴重。針對災後家戶與財物損失情形，宜蘭縣政府已全面...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 16 小時前
鄭麗文祭拜共諜報 連勝文：我沒辦法
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單中，包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，引發黨內反彈。對此，前國...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前