赴議會報告再度鄭重道歉 盧秀燕：非洲豬瘟不會自己長出來「一定是外來侵入」

台中日前爆發非洲豬瘟疫情，市府防疫卻接連出紕漏，台中市長盧秀燕昨日兩度鞠躬致歉，並出手拔官，計有農業局長、環保局長及動保處長3人都遭到免職。盧秀燕今（7）日到議會報告時再度鄭重道歉，而她也直言，非洲豬瘟不會自己長出來「一定是外來侵入」。

盧秀燕致歉指出，處理過程過不夠好，讓大家擔心，她對此深深自責，也認為辜負市民7年來支持與愛護，非常不好意思。盧秀燕強調，台灣之前沒有非洲豬瘟，且非洲豬瘟不會自己長出來，一定是外來侵入。

盧秀燕重申，將疫情鎖住案場未外流，目前台中市及全國其他豬場豬隻均未受影響，但處理過程做不夠好，造成大家辛苦擔心，她對此概括承受。

