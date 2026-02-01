赴豐原果菜市場拜票 楊瓊瓔提2事：攤商不用再日曬雨淋很欣慰

國民黨2026台中市長提名「姐弟之爭」，將於2月6日第二次協商，爭取提名的立委楊瓊瓔今（1）日赴豐原果菜市場拜票，並透露中央廊道遮雨棚與冷藏設備，是她這幾年協助爭取2,363萬元經費才完成的，「因為我知道，市場攤位就是一個個家庭的飯碗」。

楊瓊瓔今在臉書指出，天還沒亮，豐原果菜市場就已經熱鬧開張，而她則在早上7點準時報到，在新建好的中央廊道遮雨棚下，一攤一攤向行口大哥、大姐問早，看到大家不用再日曬雨淋，心裡真的很欣慰。

楊瓊瓔進一步透露，豐原果菜市場這座中央廊道遮雨棚與冷藏設備，是她這幾年協助爭取2,363萬元經費才完成的，因為她深知，市場攤位就是一個個家庭的飯碗。

楊瓊瓔也馬不停蹄的轉往豐原第一市場，在葫蘆里王彥閔里長陪同下，沿路收到菜頭、青蒜的好彩頭，也聽見婆婆媽媽對孩子教育、長照托育的擔憂；楊相信，臺中不能只拚大型建設，更要把長照、托育這些看不見卻最重要的服務做好。

在盧秀燕市長打下穩健基礎之後，楊瓊瓔強調，若有機會以女力接棒，一定會一步一腳印，顧好每一位基層勞工與市民朋友，讓臺中的幸福好還要更好。

