赴買熊肉罐頭小心惹禍上身！林保署示警：最高恐「關5年、罰百萬」

[Newtalk新聞] 近期日本頻傳熊隻出沒傷人事件，引發不少討論，更有民眾好奇在當地買到的熊肉罐頭是否能帶回台灣。林業保育署（以下簡稱林保署）對此特別示警，這類商品屬於保育類野生動物產製品，受到我國《野生動物保育法》及國際公約嚴格管制，若未經事先申請核准就擅自攜帶入境，最高恐處5年以下有期徒刑，得併科150萬元以下罰金。

林保署表示，依據《野生動物保育法》公告的保育類野生動物名錄，管制範圍相當廣泛，包含熊科（Ursidae）所有物種、網紋蟒、現生象、犀牛、暹羅鱷等多種動物。要注意的是，受管制的對象不只是活體動物，還包含其產製品，也就是野生動物的屍體、骨、角、牙、皮、毛、卵或器官的全部、部分或其加工品。

過去常見民眾不小心違規攜帶入境的物品五花八門，例如含有虎骨粉、熊膽粉成分的中藥及保健品，或是用現生象牙加工成的印章、雕刻品。林保署指出，民眾在旅途中如果對想買的商品有疑慮，建議事先詢問店家確認來源與合法性，切勿購買來路不明的產品。

林保署說明，時尚配件類像是用網紋蟒皮做成的精品錶帶、皮夾，以及食品類的乾燥或真空包裝眼鏡蛇肉、亞洲鱉肉，還有這次引發話題的熊肉罐頭、調理包等。雖然這些商品在部分國家的商店或市集可以合法買賣，但一旦帶回國內，若拿不出主管機關核准文件，即屬違法輸入，還可能涉及動植物檢疫相關規定。

若民眾確有輸入保育類野生動物產製品的必要需求，林保署強調必須在事前透過「農業部簽審通關共同作業平台」正式提出申請。若涉及CITES附錄物種，還須取得輸出國核發之CITES出口許可證，經過縣市政府初審及農業部審核同意後，始得攜帶入境，並完成海關申報程序。整個審查流程大約需要3到4週，如果在旅遊期間才臨時起意購買並申請，恐怕很難及時取得核准。

林保署再次呼籲，依據《野生動物保育法》第35條規定，保育類野生動物及其產製品，非經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示。這項規範同樣適用於網路電商平台或社交媒體等通路，民眾千萬不要心存僥倖，將保育類產製品攜帶入境或在網路上販售。國人出國旅遊選購伴手禮時，應遵循國內相關規範，共同維護國際保育形象。若對攜帶物品有任何疑義，可事先至林業保育署官網查詢或來電諮詢。

