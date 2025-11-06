赴越南參加旅行團遇颱風 旅客控行程泡湯還加收費
嘉義有民眾9月底參加越南旅行團，正好遇到颱風，團員張小姐上網抱怨，旅行社颱風天還帶團到危險山區，導致有2日行程因狂風暴雨及土石流幾乎泡湯，還因改飯店加收費。
業者回覆曾求證相關單位，航班等都未受影響，才依行程出發，後續行程取消也有獲得多數團員同意，至於飯店衍生費用已退還給團員。
車子在大雨裡開到一半，一旁邊坡突然滑落將前方轎車沖下懸崖，目擊駕駛嚇得拼命倒車。事發在9月29日越南沙壩山區，導遊將畫面傳給正在當地旅遊的台灣旅行團，原是要通知團員下一個行程因土石流無法前往，卻也嚇壞團員。
當事旅客張小姐表示，「出發前就已經確定那邊有颱風了，旅行社還是硬把我們帶到沙壩的山上，我們在那個路上塞了5至6個小時，下山塞了10個小時，在山上就是真的遇到土石流，沒有辦法下來被關在山上，旅行社也就是只有給我們退退門票、退退車票。」
嘉義張小姐參加的旅行團團費1人41000元，他們9月28日抵達越南，隔日凌晨博羅依颱風就在中北部沿海登陸，張小姐不滿颱風天旅行社仍帶他們去危險山區，導致29及30日行程幾乎都泡湯，後續還因變更住宿加收錢，回國後要求收據及證明要申請旅遊不便險，業者也拖延不給，氣得上網抱怨。
嘉義市消保官黃崇傑指出，「因不可抗力要改變行程，旅行社可以就旅程、交通、食宿做行程改變，因此所多出的費用不可向旅客收取，減少的費用必須返還給旅客。」
消保官表示，因天災等不可抗力因素改行程，業者不可多收錢。
對此，山富旅遊回覆有跟當地旅行社確認出發當日航班起降正常，外交部也未發旅遊警示，才依照原訂行程出發，後續行程取消當日也有獲得多數團員同意，至於飯店衍生費用已在5日退還給所有團員。不過張小姐表示，尚未收到退款及相關收據證明。
