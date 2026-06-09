赴醫院慰問遭毒駕犯撞斷雙腿警所長 季連成：啟動六大緝毒系統全面掃毒

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行政院政務委員季連成9日赴醫院慰問執勤受傷陳所長。（圖／行政院新聞傳播處）





彰化縣府警察局溪湖分局埔鹽分駐所所長陳國銘， 4日執行查緝任務時，遭施姓毒駕嫌犯倒車衝撞，導致雙腿遭車輪輾斷。此事件甚至衍伸成彰化地方法院法官裁定該名毒駕嫌犯無保請回，進而讓該名毒駕犯找到警所長目前入院治療的醫院，並攜帶禮盒欲尋求和解，引起家屬恐慌的情事。對相關議題，行政院政務委員季連成今（9）日代表卓揆前往彰化基督教醫院探視及慰問陳所長傷勢與復原情形，感謝家屬悉心照顧，並致贈慰問金，祝福陳所長安心休養、早日康復。季連成亦表示，中央將成立「打黑反毒指揮小組」，由他負責督導檢、警、調、憲、海巡、關務等六大緝毒系統全面展開掃毒工作

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季連成指出，陳所長肩負保衛國家與社會的重大責任，即使當下遭嫌犯倒車衝撞而倒地受傷，為了保護其他同行的員警，仍忍痛坐起來對空鳴槍示警，令他十分敬佩，卓院長昨（8）日也特別交代他前來慰問致意。季政委表示，警察在第一線執行公務非常辛苦，面對近期依托咪酯（即喪屍煙彈）等新興毒品屢傳釀禍，法務部將於6月17日召開毒品審議委員會，研議將依托咪酯類毒品由現行第二級毒品改列為第一級毒品，以提高犯罪刑度。

此外，季政委表示，卓揆昨（8）日在行政院政務會議上也指示，中央將成立「打黑反毒指揮小組」，由他負責督導檢、警、調、憲、海巡、關務等六大緝毒系統全面展開掃毒工作；另由陳時中政委及林明昕政委分別督導相關部會精進檢驗及推動修法等工作，為第一線執法人員提供一臂之力。

季政委也提到，這幾天許多地區連日下大雨，警察及消防同仁都非常辛苦，全天候待命隨時準備進行搶災、救災工作。例如，昨日馬太鞍溪防砂壩工程工地主任移置機具時，疑不慎遭暴漲溪水沖走，經萬榮消防隊以熱感應空拍機搜尋，終於在晚間約11時尋獲，當時工地主任躺在河床沙洲的石頭上，身體均被泥濘覆蓋，但仍有體溫及生命跡象，因此消防隊員立刻前往搶救，並於今日清晨4時30分左右成功救援，立即送往醫院救治。季政委再次感謝所有在第一線堅守崗位的警察與消防同仁，因為大家的辛勞付出，讓人民生命財產安全得以獲得保障。

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