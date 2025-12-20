赴醫院探視北捷案傷者 賴清德：人多場所部署快打部隊

總統賴清德戴著口罩，在台大醫院院長余忠仁與衛福部長石崇良陪同下，探視送來救治的傷者，並慰問家屬以及哀悼不幸罹難的民眾。總統也對在這起「駭人的暴力攻擊事件中」英勇救人的人，表達感謝與敬意。

總統賴清德表示，「奮勇阻止歹徒進一步攻擊周邊民眾的人，表達感謝跟敬意，你們展現的英勇的行為令人欽佩。」

2位送至台大的傷患，其中57歲男性左胸穿刺傷，大量出血不幸死亡；另一名32歲男性則是左頸部撕裂傷，目前無生命危險，收治在加護病房。

台大醫院院長余忠仁透露，「在初步縫合，沒有傷及內部的器官，所以目前在加護病房裡面，狀況非常穩定，同時神智清楚、稍微疲憊，那應該是無事。」

賴總統接下來前往北市聯醫等院區探視，此次他除了指示檢警調要深入調查歹徒背景、犯案動機、有無共犯、是否受人指使，也表示政府會以此事為鑑，在公共場所以及人流眾多處，加強部屬警力。

賴清德說：「一定要加強部屬警力而且快打部隊，一旦有事情發生的時候，能夠及時發揮功能，讓民眾可以得到保護。」

賴總統上午11時抵達警政署，與行政院長卓榮泰與台北市長蔣萬安，共同聽取專案進度報告。警政署長張榮興指出，嫌犯一連串犯罪行為是自下午3時40分起，直到他墜樓的6時50分結束，他2度縱火與丟擲煙霧彈，並數度持刀攻擊民眾。

內政部警政署張榮興說道，「他是依照他的計畫來做這樣的犯罪行為，我們也連夜查訪張姓嫌犯的包括父母親、哥哥，了解這個嫌犯跟家裡已經2年都沒有聯絡。嫌犯自幼就對槍件機作（械）感到興趣。」

截至上午6時半統計，此次襲擊事件共造成4死11傷，分別收治於雙北的10間醫院，仍目前仍有6人繼續留院，其中6人在加護病房。

