赴里昂參加國際會議許景琦：將帶著國旗出席

▲台中市維新醫院院長許景琦博士，受邀於四月赴法國里昂參加第37屆國際阿爾滋海默氏症全球會議，擔任講師。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.23)

[NOWnews今日新聞] 台中市維新醫院院長許景琦博士，受邀於四月赴法國里昂參加第37屆國際阿爾滋海默氏症全球會議，擔任講師。許景琦今日表示，近年來發生多件台灣民間組織在國際會議遭中國打壓，捍衛台灣尊嚴，他會帶著國旗出席，一旦遇到中國代表有任何不當舉動，他一定會大聲說出「我來自中華民國台灣」。

每二年舉辦一次的國際阿爾滋海默氏症全球會議，今年邁入第37屆，將於今年4月12至16日在法國里昂國際會議中心舉辦。許景琦說，這場在國際上號稱僅次於諾貝爾醫學獎的盛會，台灣是會員國，國家代表是台灣失智症協會，將於現場擺設展位，他受邀在16日上午11時擔任講師。

▲許景琦醫師此次前往里昂，還在亞太呼吸睡眠整合協會秘書長蔡志誠召集下，組成台灣醫療界團體前往。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.23)

許醫師表示，台灣已經邁入超高齡社會，這次他將發表一場演講，公開他研究探討抗發炎飲食遵從度（以抗發炎食物所提供的飲食能量百分比衡量）與阿茲海默症（Alzheimer’s disease, AD）特異性死亡率，以及全因死亡率之間的關聯，進一步檢視此關聯是否因性別或種族／族裔而有所差異。

許醫師的的研究發現，較高比例的抗發炎食物攝取與較低的全因死亡率相關，並呈現降低 AD 特異性死亡率的趨勢。此保護效果主要出現在特定次族群（尤其是男性與非西班牙裔白人）。即便僅有約 10% 的飲食熱量來自抗發炎食物，亦與這些族群中較低的死亡風險相關，顯示透過可行的飲食調整即可產生潛在效益。

許景琦強調，本研究結果支持，調整飲食組成是一種實際且低成本的介入方式，可能透過減輕神經發炎反應來降低 AD 死亡風險。

值得一提的是，許景琦醫師此次前往里昂，還在亞太呼吸睡眠整合協會理事長鐘威昇醫師支持下，由秘書長蔡志誠召集一起組成台灣醫療界團體前往，參訪荷蘭侯格威及法國蘭德絲的阿爾茲海默症失智村。

屆時，他將帶著青天白日滿地紅國旗，於台灣失智症協會展位飄揚攝影，讓全世界醫療人士都知道台灣醫療水準的高端，也在阿爾滋海默失智症領域上面，邁向國際，加強國際醫療技術的交流。

