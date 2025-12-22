赴阿聯視導駐軍 馬克宏宣布建造新世代航艦

記者賴韋廷／綜合報導

法國總統馬克宏21日赴阿拉伯聯合大公國視導協防駐軍，決定啟動「新世代航空母艦」（PANG）建造工作；預計可望於2038年完工服役，加強維繫遠洋與區域航空兵力投射能量。

可望於2038年正式服役 取代「戴高樂號」

軍聞網站「Naval News」報導，馬克宏是在阿聯首都阿布達比的基地發表演說時，宣布這項重大計畫；他首先強調「當前時代充滿外來侵略威脅，因此唯有持續鞏固強大國防戰力，才能維繫嚇阻能量」，接著則公開表示，已決定根據全面評估計畫，建造1艘全新航艦，承擔未來法國戰力重任。

廣告 廣告

報導分析，「PANG」最初於2020年展開初步設計及技術研究，其預計長寬分別為310與90公尺，標準排水量可達7.8萬噸、飛行甲板面積為1.72萬平方公尺，艦組員總數約為2千人；該艦預計將配備2座新型K22核能反應爐，並比照美國海軍新銳「福特級」航艦，採用3座新型電磁彈射系統（EMALS）與3條先進攔截索（AAG），最高航速暫定約27節（約每小時50公里）。目前艦載機型號除將首先搭載「飆風」F5型戰機，未來也可望納入次世代戰機和無人戰鬥飛行載具，並搭配3架E-2D「鷹眼」預警機與5至6架通用直升機，滿足遠洋投射作戰需求。

報導還說，「PANG」航艦預定由海軍集團公司大西洋造船廠建造，後續預計將於2032年展開組裝，並於2036年下水海試，後續可望於2038年正式服役，接替自2001年起服役迄今的「戴高樂號」（R91）航艦，擔負法軍新世代海上航空戰力。

「PANG」航艦排水量近8萬噸，配備電磁彈射系統及先進攔截索。圖為該艦想像圖。（取自海軍集團「X」）

馬克宏宣布正式啟動「PANG」航艦建造工作，維繫法國未來遠洋投射戰力。（截自法國總統府「X」影片）