赴陸上課！男友遭友推坑「買春」妹子憂心 老司機揭關鍵：在台早玩過了

許多國家雖然明文規定性交易違法，但仍有不少人為了滿足性需求鋌而走險、以身試法。一名女子就分享，男友即將前往中國上海進修上課，卻有一名男性友人不斷慫恿男友，趁著赴中期間順便「體驗一下」，讓她感到相當不安，也開始猶豫是否該陪同前往中國。她同時好奇，中國嫖妓究竟犯不犯法、查緝是否嚴格，貼文曝光後，掀起網友熱議。

一名女網友在網路論壇《Dcard》上發文表示，男友有位長期往返中國工作的朋友，平時經常向身邊的人分享在中國的「特殊經驗」。近期男友準備前往上海進修上課6天，該名朋友得知後，竟不斷慫恿男友趁機去嫖妓，讓原PO十分擔心。她一方面考慮是否要陪男友一起飛到上海，以免對方為了一時衝動花錢亂來，另一方面又擔心即使沒有同行，男友仍可能私下前往，因此忍不住上網詢問：「中國嫖妓到底犯不犯法？查得嚴不嚴？現在中國還能買小姐或嫖妓嗎？」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人直言從男友的反應就能看出端倪，「會說『在想要不要』這種話，本身就很有問題，感覺在台灣就不是第一次了」、「這種回應根本是正常發揮，說他清白我真的不信」、「你去看小紅書就知道，很多女生都是抓到男生去嫖妓直接分手」、「世界上哪個地方沒有地下性產業」、「之前去中國出差，飯店門口真的會被塞小卡片」、「我敢說，他如果去，百分之百會去」、「不管他這次去不去，他在台灣的時候八成早就有過了」。

