赴陸國共論壇 蕭旭岑：不簽政治協議、陸委會免緊張
國民黨副主席蕭旭岑今晨將偕同國民黨智庫副董事長李鴻源，率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。此行是否觸及「鄭習會」備受矚目。蕭旭岑表示，先辦好論壇，再往恢復定期性、常態性的機制辦理；希望透過此溝通平台，嘉惠台灣產業與民間，創造有利兩岸人民的和平繁榮環境。
按過往層級 料見王滬寧
國共交流暌違近十年重新恢復，蕭旭岑等人此行甚具象徵意義；依照過往國共接觸層級，預料將與中共中央政治局常委王滬寧見面。
訪團預計今天近午抵達北京，晚間由大陸國台辦主任宋濤設宴接待。明天論壇正式登場，以觀光、產業、環境三大主題，共同探討旅遊、航點、醫療安養、機械、ＡＩ、防災、新能源與環保等議題，會後預計發表共同宣言。四日則會參訪北京清華大學與自駕園區，當晚搭機返台。
蕭旭岑表示，國民黨一定依照過去的做法，依法不簽署任何政治協議與涉及政府公權力事項，陸委會不用緊張。針對黨主席鄭麗文訪陸事宜，他說，這當然是與大陸恢復溝通交流最重要的一環，由重啟論壇開始，一步步累積雙方溝通成果，訪陸才會水到渠成。
此次團員 多為專家學者
李鴻源強調，此次隨團成員多是專家學者，幾乎沒有政治人物，且大部分都非國民黨員，只是與大陸民間各行業之間交流，不涉政治議題。黨務人士表示，平台搭建後，未來只要國內產業有相關需求，不排除讓平台常態化，透過交流解決問題。
鄭麗文上任後即指示籌畫赴陸交流，幕僚三度飛往北京對接。據了解，國共在先前磋商階段，陸方就曾表達，對鄭麗文訪陸前是否會先訪美一事表達關切；當時幕僚即研判，川習會若落在四月，時間點非常敏感，在此之前，勢必要給陸方一定程度的尊重。
對於「鄭習會」進度，鄭麗文先前受訪已定調「先陸後美」，她並判斷，美國總統川普一連串動作，是否有川習會、甚至有無可能犧牲台灣，以換取大陸更善意與穩固的關係，有待觀察。不過，她不希望台灣只能被動任人宰割，面對賴政府一籌莫展，國民黨要主動出擊，在兩岸和對美關係產生不一樣的化學作用。
綠營質疑 傳遞錯誤訊息
針對國共論壇將登場，民進黨發言人李坤城說，國民黨雖強調這趟是智庫交流，但此時仍會被質疑是否為了「鄭習會」，所以軍購特別條例草案及國防預算新興計畫部分，仍被擋在程序委員會；中共已定調「九二共識」就是「一國兩制」，國民黨勿為獲取政治利益向國際社會傳遞錯誤訊息。
民眾黨團表示，交流總比斷流好，在野黨基於理性、對等的交流，不應被抹紅醜化；執政黨一再拒絕交流，才是真正的冒險。
更多udn報導
親友行李掛她名下出事了！因｢1玩具｣遭海關攔下
沒電鍋也能蒸饅頭！網推｢馬克杯微波法｣ 驚呼變超軟
鳳梨酥成澳洲通關神器？網秒被放行：有1成分要小心
顛覆形象！氣質女星｢包緊緊反而更性感｣ 秀纖細腰身
其他人也在看
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 248則留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 27則留言
藍新北難產！吳子嘉：這人民調太強黨不敢動
[NOWnews今日新聞]2026地方選戰，民進黨在新北確定推派立委蘇巧慧，但藍營人選遲遲未定！媒體人陳暐瀚在節目《下班瀚你聊》中訪問美麗島電子報董事長吳子嘉，他透露國民黨人選之所以難產，關鍵就在於現...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 52則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 33則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 47則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 28則留言
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告EBC東森娛樂 ・ 9 小時前 ・ 12則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 40則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 53則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
昇達科太貴買不起？專家曝光8檔「低軌衛星藏寶圖」價更甜
台股持續挑戰歷史高點，大數據顯示新春開紅盤後上漲機率高達78%，可見仍有大咖資金在布局。值得注意的是，隨著亞馬遜Kuiper計畫將於2026年商轉，低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，除千金股昇達科外，群創、華通等8檔具備位階優勢的標的值得關注。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
威力彩頭獎飆破8.7億！3生肖財神加持迎來驚人財運
威力彩連續27期無人中獎，導致頭獎獎金累積至8.7億元，將於下週一（2月2日）晚間開獎，吸引大批民眾前往投注站一試手氣，盼能成為新一代億萬富翁。根據《搜狐網》命理專欄分析，近日有三大生肖受到財神爺特別眷顧，財運驚人，未來有望迎來財富大爆發。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
被爸爸害慘！13歲女童胃癌晚期「腹腔密密麻麻全腫瘤」 醫手術直嘆沒救
近日中國大陸河南省腫瘤醫院消化科接診了一名年僅13歲的女孩，經詳細檢查後，醫生確診其為胃癌晚期。當手術團隊嘗試進行手術時，卻不得不在打開腹腔後又將其關上，因為女孩體內已出現全身多發轉移，腹腔內密密麻麻佈滿大小不一的腫瘤，完全失去手術治療的可能。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 2則留言
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 104則留言
在野解套400億黨產、救回中天？黃揚明曝真相「預言最終結局」：實在有夠悲哀
立法院在藍白挾人數之勢三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」、衛廣法「中天條款」等，掀起各界高度關注；有關民進黨立委指責藍白解套400億、讓中天得以回到52台的說法，資深媒體人黃揚明在揭露真相的同時坦言，行政院可能會以覆議、釋憲、不執行的方式反制。更多風傳媒新聞：賴清德恐遭這2人逼宮？黃暐瀚示警「最大危機」：像2018年蔡英文輸掉高雄黃......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 122則留言
今全台有雨！週三回暖「這天」再變天 專家示警：很強冷空氣將南下
華南雲系東移影響，氣象署發布基隆市、新北市大雨特報。另外，東北風偏強，今（1）晨至2日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2則留言
財從天上來！「4星座」正偏財運雙旺 獅子座是吸金黑洞
邁入2026年丙午馬年的首月底，隨著月亮與象徵擴張、幸運的「第一大吉星」木星在星空精準合相，一股充滿生機的能量正橫掃財帛宮。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專提到，這股能量會帶來富足感，未來1個月將對4星座產生影響，迎來資產增值的黃金期。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 3則留言