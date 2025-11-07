赴陸失聯人數暴增3倍 陸委會：主因為詐騙犯、宗教活動

根據陸委會公布最新統計數據顯示，今年1月至10月國人赴陸失聯、遭不當留置盤查或疑遭限制人身自由案件達178人，相較2024年全年的55人，增加超過3倍。對此，陸委會發言人梁文傑指出，案件激增的主要原因為「詐騙犯罪行為人」以及中共加強打擊宗教活動有關。

陸委會透露赴陸失聯主因。（圖／報系資料照）

陸委會4日公布的統計資料顯示，今年各月份案件數分別為1月14人、2月5人、3月11人、4月25人、5月22人、6月22人、7月21人、8月13人、9月24人及10月21人。數據反映出國人赴陸後遭遇人身自由受限的情況持續惡化，與去年同期相比呈現顯著成長趨勢。

陸委會發言人梁文傑。（資料圖／中天新聞）

對此，梁文傑說明，案件增加的兩大主因，首先是詐騙相關案件，他呼籲國人切勿心存僥倖，以為前往中國從事車手等詐騙相關活動不會遭到查緝。另一項主因則是宗教因素，中共近期加強打擊宗教團體，尤其針對一貫道信徒，導致宗教相關案件明顯增加。

梁文傑並強調，國安案件並未出現增長。

陸委會提醒國人，中共執法具有高度不確定性，法制長期欠缺透明度，國人赴陸容易誤觸法令或遭到入罪，人身安全風險大幅增長。陸委會呼籲民眾務必謹慎評估赴陸的必要性，並充分留意相關風險，以確保自身安全。

