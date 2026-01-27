赴陸失聯留置達221人 陸委會：2025年激增4倍

（中央社記者李雅雯台北27日電）陸委會統計資料顯示，去年台灣民眾赴陸失聯、遭留置盤查、限制人身自由等案例累計221人，較2024年激增4倍。陸委會呼籲注意赴陸風險，也喊話對岸盡快透過觀光小兩會協商觀光開放事宜。

大陸委員會（陸委會）今天透過社群發文表示，去年全年台灣民眾赴陸失聯、遭留置盤查、限制人身自由等案例累計221人；2024年為55人，去年涉及人數激增4倍，風險不可輕忽。

陸委會表示，過去民眾赴陸旅遊遇到緊急事故或旅遊糾紛等狀況，可透過觀光小兩會（台旅會、海旅會）即時聯繫處理；對岸片面中斷雙方聯繫，導致民眾赴陸的旅遊品質、安全等問題無法獲得有效處理及保障，赴陸旅遊風險攀升。

廣告 廣告

陸委會重申，政府歡迎陸客來台觀光，已經開放第三地陸客及金馬旅遊，展現出最大善意。陸客來台需要中國大陸核發「大通證」，對岸不發證件、也不放行，歸責台灣阻擋陸客來台，實際狀況是對岸連門票都不給。

陸委會呼籲，倘若對岸有恢復兩岸觀光的誠意，海旅會應盡速正面回應台旅會，對於恢復兩岸觀光後的旅遊穩定、品質、公平、安全等議題進行溝通把關，讓兩岸觀光早日回到正軌。（編輯：邱國強）1150127