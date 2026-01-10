赴陸工作失聯！女兒發現父親「另組家庭」 妻訴離成功

一對夫妻結婚20多年，丈夫2019年前赴大陸工作後失去聯繫，妻子更聽聞丈夫在當地另組家庭，認為婚姻名存實亡而訴請離婚。士林地方法院日前審理後，判准2人離婚。

丈夫赴陸創業6年音訊全無，妻子 訴請 離獲准。（示意圖／取自pexels）

判決書顯示，這對夫妻在1997年3月結婚，婚後育有一名子女，目前子女已成年。丈夫在2019年前往大陸創業後就沒再回台灣，從此2人完全失去聯繫。妻子向法官表示，丈夫離家後音訊全無，根本不管家裡的狀況。

女兒出庭作證表示，父親2019年被外派到大陸工作，起初還會給予家用，但從她大學畢業後就斷絕金援，之後再也沒有回來。剛開始父親稱因為疫情及要在當地創業，離不開大陸的公司，過年期間也沒返台，但某天從他臉書發現另組家庭也有小孩。

妻子認為兩人的婚姻早就只剩一張結婚證書，根本無法繼續過日子，也不可能再復合，婚姻已經徹底破裂。妻子因此向法院訴請離婚。丈夫收到法院通知後，沒有出庭應訊，也沒有寄任何書面資料到法院說明。法院在妻子單方出庭說明後，做出判決。

法官認定，婚姻是夫妻共同生活的基礎，雙方應該在精神、感情和生活上互相扶持依靠，這也是家庭和社會的重要關係。審理後認為，丈夫從2019年去大陸後就沒回家，這段期間和妻子失去聯繫，妻子還聽說丈夫在中國大陸已經另組家庭，可見兩人的婚姻關係已經嚴重破裂，夫妻之間應該有的精神、感情和生活上的互相照顧早就不存在了。

法院認為，這對夫妻的婚姻已經無法繼續維持下去，妻子提出離婚的要求有理由，因此判准兩人離婚。全案可上訴。

