赴陸心肝移植續命！TANK露面同框Ella「臉掛黑眼圈」 消瘦近況曝

娛樂中心／綜合報導

TANK（左）參加Ella（右）演唱會。（圖／翻攝自微博）

歌手TANK（呂建忠）曾唱紅〈給我你的愛〉、〈專屬天使〉、〈非你莫屬〉等膾炙人口的歌曲，後續因為健康問題而淡出演藝圈。今年4月份發長文透露到中國完成心肝移植手術並成功出院，更脫口「感謝祖國」讓他重生，一度引起大家熱議。近日，逐步恢復演藝事業的TANK現蹤歌手Ella（陳嘉樺）的演唱會，但TANK臉掛黑眼圈的狀態，讓粉絲擔憂不已。

TANK自從宣布同一時間完成心臟、肝臟的移植手術後，便掀起外界質疑器官來源，不過TANK沒有理會外界傳聞，而是照常在社群中曝光日常生活，他日前現身Ella在杭州的演唱會，當天TANK在後台跟Ella合照，見他露出燦爛的笑容、雙手比YA，而Ella則靠在他肩上，展現彼此的好交情。

雖然TANK氣色看起來不錯，但也有網友發現TANK雙眼的黑眼圈明顯，臉頰也比剛復出時還略為消瘦，不免擔憂直呼「黑眼圈好重，要適時的休息」、「瘦好多喔，記得要多休息」，還有網友敲碗TANK可以快點開演唱會，顯見魅力十足。

TANK完成心肝移植手術後，逐步恢復演藝事業。（圖／翻攝自微博）

