赴陸心臟移植手術滿一年！TANK公開露面 驚人狀態曝光

43歲歌手TANK（呂建忠）以〈專屬天使〉、〈非你莫屬〉等歌曲走紅，但他長年飽受先天性心臟疾病所苦，還為此淡出螢光幕多年，直到2023年才復出到各地展開巡演。而在2024年11月，他在中國大陸接受了長達12小時的「心肝同期移植手術」，宣布自己「重生」！如今術後滿一年，他近期出席音樂節演出，最新狀態也曝光了。

歌手TANK接受「心肝同期移植手術」滿一年，近況曝光。（圖／翻攝微博 Tank呂建忠）

TANK9日在中國大陸出席「莆田銀河左岸音樂節」，他身穿棕色上衣、軍綠工裝褲，搭咖啡色漸層外套，整個人氣色看起來相當好。他開心在微博寫下：「感謝莆田的風，吹得措手不及，又能聽到大家的歌聲很幸福！應援我都有看到喔！感謝大家！」

TANK9日在中國大陸出席「莆田銀河左岸音樂節」。（圖／翻攝微博 Tank呂建忠）

事實上，TANK在2024年11月21日接受腦死大愛者捐獻器官，在各方配合下完成了「心肝同期聯合移植手術」，他透露，手術整整持續了12個小時，「把我從死亡線上拉了回來。我的生命沙漏倒轉了。我，重生了！」

TANK在2024年11月21日接受腦死大愛者捐獻器官，在各方配合下完成了「心肝同期聯合移植手術」。（圖／翻攝微博 Tank呂建忠）

他當時再次感謝給他第二次生命的大愛捐贈者，「我會把這份遼闊深遠的善意，生生不息地傳遞下去。我為我而活，也為你而活！」

