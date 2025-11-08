「赴陸登錄系統」花費高達864萬？陸委會澄清：僅編列30萬元預算
有媒體報導陸委會為辦理「國人赴陸港澳登錄系統」共編列864萬元預算，達成率卻不到5%。對此，陸委會昨（7日）澄清，「國人赴陸港澳登錄系統」只編列30萬元預算，相關報導明顯誤解，希望各界勿再引用錯誤資訊，並支持政府保護民眾權益之努力與用心。
針對媒體報導陸委會明年編列赴陸登錄系統相關預算約864萬元，陸委會昨發出新聞稿表示，有關國人赴陸港澳登錄系統之維運預算，115年編列僅新台幣30萬元，該報導明顯誤解立法院預算中心評估報告內容。
陸委會指出，考量機關年度預算有限，在不排擠年度施政之前提下，有關國人赴陸港澳登錄系統的年度預算經費，每年僅能在2、30萬元的額度內勉力維持。
陸委會強調，有關立法院預算中心評估報告已標明864萬元係用於「完善國人赴陸安全協處機制、維護及宣導國人使用登錄系統等相關經費」，陸委會會已公開之預算書說明資料中，也可見明確完整說明，864萬元包含兩大項目且主要是用於國人赴陸港澳時發送至國人手機的「急難救助關懷簡訊」之「通訊費」834萬元。至於媒體報導的「赴陸港澳登錄系統」預算，屬於「一般事務費」，僅30萬元。
陸委會提到，特定媒體屢屢將兩項費用加總後，誤認該登錄系統每年需耗費860餘萬運營，實屬重大誤解，陸委會再度澄清，也請各界莫再以訛傳訛。
陸委會說，政府尊重國人重視隱私及個資保護，不喜透露個人出國或赴陸觀光旅遊行程，因此國人赴陸港澳登錄系統採非強制性，國人可依意願自行決定是否利用該網頁登錄個人與緊急連絡人相關資料及聯絡電話，當發生天災、動亂、急難事件或有協尋需求時，政府能即時取得聯繫並提供必要的協助，「政府對於國人登陸的個資，絕對有充分的保護，不會外洩，請國人放心。」
