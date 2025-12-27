赴陸管制修法惹議 柯志恩：劍指藍委、共諜卻在民進黨

針對行政院會昨拍板通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正案，未來公務員赴大陸將採全面許可制、立委納入赴陸前應經審查會審查許可對象，國民黨立委柯志恩今（27）日受訪直言，明顯就是劍指藍營立委，並痛批民進黨長期雙重標準。（國民黨高市黨部提供）

針對行政院會昨拍板通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正案，未來公務員赴大陸將採全面許可制、立委納入赴陸前應經審查會審查許可對象，國民黨立委柯志恩今（27）日受訪直言，明顯就是劍指藍營立委，並痛批民進黨長期雙重標準，口口聲聲高喊國安，實際上「目前抓到的很多共諜都在民進黨黨內」。

柯志恩指出，立法委員屬於民選公職人員，是否等同公務人員，本身就有討論空間，但政院現在所有作法，幾乎都是針對赴陸交流的藍營立委。她質疑，許多被查出的共諜並非公務人員，卻集中在民進黨內，政府卻用嚴管交流的方式來凸顯國安重要性，實際行為卻是兩套標準。她認為，相關修法實質上恐怕是要全面禁止與大陸交流，仍有充分討論的必要。

針對外界關注國民黨主席鄭麗文明年有意訪陸與大陸國家主席習近平會面，柯志恩表示，相信鄭主席具備足夠智慧，當前兩岸關係處於高度停滯狀態，若能在對等、平等的基礎下進行交流，讓雙方有平等、互惠的對話，是多數人樂見的方向，不應動輒將兩岸交流視為「抹紅」前兆，這對和平沒有任何幫助。

至於《社會秩序維護法》擬新增散布仇恨言論最高開罰3萬元，外界質疑恐重回戒嚴，柯志恩表示，仇恨言論本就不該在社會上散播，但在言論自由前提下，什麼叫做仇恨言論，標準必須說清楚。若直接付諸法律規範，界線在哪裡，政府必須與社會充分溝通，否則恐再度出現雙重標準。

她也舉例，過去內政部長劉世芳曾公開表示「歡迎台灣國的主人賴清德總統」，是否涉及分裂國家，標準如何認定，正是社會質疑的關鍵，相關界定仍需要更大的社會共識。

