赴陸遭抹紅 藍委轟《自由時報》亂編故事 不會輕易放行國防預算

國民黨立委翁曉玲。（國民黨提供）

國民黨立委翁曉玲等藍委上週末前往廈門參加台商協會活動，被綠媒以「鬼鬼祟祟赴中、有何不可告人之事？」報導，國民黨斥胡亂造謠，更惡意連結與1.25兆國防預算有關。翁曉玲放話，在民進黨政府向國人說清楚講明白之前，國民黨仍將在程序委員會擋下相關條例，不會輕易放行。

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，自由時報在上次所謂「鄭習會三條件」的不實報導後，又繼續抹紅一條龍，天天發獨家稱國民黨立委到大陸廈門為了接旨擋國安法案，完全是毫無證據與查證的小說情節，自由時報淪為側翼，報名應該是「Liberty」，卻搞成「Free style」，愛怎麼寫就怎麼寫，隨意亂編故事。

廣告 廣告

吳宗憲指出，先前國民黨針對自由時報「鄭習會三條件」報導發律師函要求撤下報導與道歉，該報仍我行我素，無視新聞倫理，自甘為政黨打手，他嚴厲譴責配合執政黨操作假新聞的媒體，完全背棄媒體第四權的社會責任。此外，綠營認為對岸是敵人，但為何自由時報總可以拿到對岸的獨家機密訊息？誰才是中共同路人？抑或證明這就是為了政治鬥爭編造的假訊息？

國民黨立委陳玉珍表示，自由時報上周六報導稱她在前一天就抵達廈門，但她周六一早其實飛往澎湖訪友，當天傍晚就回到臺北，當時卻有媒體報導稱她在大陸可能被交付神秘任務，報導完全不實。

陳玉珍強調，兩岸往來密切，台商、台胞有事求助民進黨政府卻不得其門而入，民進黨政府沒有能力處理大陸事務，對於願意協助台生、台商的民代，卻扣上大帽子，國民黨關心台商非常正當，毫無不可告人之處，自由時報「標題殺人」實在不應該，國民黨立委也絕不會因為民進黨或自由時報扣帽子而退縮。

翁曉玲說明，先前由陳玉珍轉達廈門台商協會邀約，雖然知道綠媒可能藉此大做文章，但認為這活動單純且為自費行程，她毫不猶豫的答應。台商都非常感謝國民黨立委的支持，因為現在陸委會、海基會根本無法發揮任何功能。

對於報導稱對岸要求國民黨立委阻擋國防預算，翁曉玲強調，賴清德要花1.25兆天價跟美國買軍武，難道不應該向立法院進行詳細報告？如今民進黨抹黑國民黨立委廈門行程，刻意跟國防預算連結，但在民進黨政府向國人說清楚講明白之前，國民黨仍將在程序委員會擋下相關條例，不會輕易放行。

國民黨發言人江怡臻指出，自由時報無中生有，目的就是民進黨政府把自己的無能甩鍋給國民黨，刻意掛鉤國防預算，就是民進黨轉移焦點的一貫手法，明明是一場台商行之有年的活動，卻硬扯所謂的中共下指導棋。

【看原文連結】