赴陸「心肝同期移植」每1年！TANK近況曝光 歌迷大讚：狀態很好

歌手TANK近日在福建莆田參加音樂節活動，現場演唱狀況也獲得關注。（圖／翻攝微博／Tank呂建中）

歌手TANK（呂建中）因先天性心臟病淡出歌壇近10年，去年在復出演唱會上僅唱一首歌就全程撫胸，坦言身體不適。不過他今年4月宣布在中國接受心肝同期聯合移植手術，更脫口「感謝祖國」讓他重生，引發爭議。如今，距離TANK接受移植手術已近一年，他近期在中國積極露面舉辦活動，宣稱手術之後「心態更積極了」。

TANK此前受先天性心臟病所苦，在去年演唱會上全程撫胸。（圖／焦正德攝）

根據此前報導，TANK的病況從2024年3月起日益嚴重，逐漸影響到日常生活，為此住進中國浙江大學醫學院附屬第二醫院接受治療，在歷經多次討論會議後，醫師告知他只有進行心肝同期聯合移植，才能徹底解決病症。同年11月，他的病況急遽惡化，心臟和肝臟功能指標都極度異常，凝血功能也出現問題。不過之後透過一位腦死亡的捐贈者取得配適器官，最終歷經了12個小時的手術將他從鬼門關前拉了回來。

如今，TANK在完成移植手術已過了一年時間，他近期在中國積極參與活動，並宣布日前展開出道20週年紀念活動，又推出新曲「重啟」。本月9日，他在福建省莆田市參加音樂節活動，現場演唱狀況也獲得關注。

根據TANK自行在微博上發布的照片，如今的他不僅氣色良好，臉型比起去年也圓潤不少。不少歌迷特地留言：「狀態真的很好，好感動。」、「舞台感染力絕了，永遠為你心動。」、「狀態越來越老了，可以開啟演唱會了呦，一直在等你。」

