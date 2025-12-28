赴雙城論壇前 7.0強震「北市災情逾30起」！蔣萬安回應了

政治中心／李紹宏報導

地震搖很大，北市傳出零星災情，台北市長蔣萬安今（28）日在按計畫前往中國，出席年度「雙城論壇」前，針對昨日深夜發生的規模7.0強震回應。蔣萬安表示，市府已於第一時間啟動應變機制，全面掌握北市39件輕微災情，並確認所有案件均已妥善處理或完工。他強調，市府團隊會持續即時掌握狀況，確保市民安全與城市運作無虞。

台北市長蔣萬安今日凌晨搭機，赴上海參加雙城論壇，同時回應北市地震狀況。（圖／三立新聞網）

蔣萬安表示，地震發生後北市即刻將EOC（災害應變中心）提升為三級強化開設，由各局處進駐並透過12區公所即時回報掌握災情。同時指出，北市災情共計39件，多為停水、漏水或房屋輕微毀損，大部分案件已處理完畢；至於少數需夜間施工的案件，考量到住戶安寧及作業安全，也已於今日全數完工。此外，消防署通報的2件電梯受困及2件屋內受困案，也皆在第一時間處理完成，無人員傷亡。

這場發生於昨晚深夜的地震，震央位於宜蘭外海，規模達 7.0，震源深度為 72.8 公里。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋形容，規模 7.0 的地震能量釋放相當於16顆原子彈的威力。全台對此強震皆明顯有感，包含台北市在內的 10 多個縣市，最大震度均達 4 級感受，甚至遠在外島的金門也測得 1 級震度。

北市府表示，截至28日凌晨，雖然接獲瓦斯漏氣6件、停水漏水10 件、建物輕微受損 3 件及圍籬損壞 2 件等零星災情，但在市府應變機制迅速運作下，災情已降至最低。蔣萬安在確認北市狀況穩定後，便如期赴陸出席雙城論壇。

