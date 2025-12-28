赴雙城論壇遭指遞投名狀 蔣萬安：陸委會核准且樂觀其成

台北市長蔣萬安今天（28日）啟程出訪2025雙城論壇，台灣國成員質疑形同向中國國家主席習近平遞「投名狀」。蔣萬安對此回應，雙城論壇行之有年，聚焦市政議題，且市府依規向中央申請，也經陸委會核准且樂觀其成，「相信中央政府也不會同意這樣的說法」。

台北市長蔣萬安（中）28日啟程出席2025雙城論壇，台灣國成員稱形同向中國國家主席習近平遞出投名狀。蔣萬安說，是陸委會核准且樂觀其成，相信中央政府也不會同意這樣的說法。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安今天出訪2025雙城論壇，台灣國成員質疑形同向習近平遞「投名狀」，蔣萬安在松山機場受訪時對此表示，雙城論壇行之多年，今年已邁入第16年，就是聚焦在市政的議題，北市府依規定、程序向中央申請，也經過陸委會核准且樂觀其成，「我相信中央政府都不會同意這樣的說法」。

記者追問，陸委會副主委梁文傑說，如果蔣萬安去雙城論壇反映共機擾台，一定會受人民歡迎，以及民進黨台北市議員簡舒培評述蔣萬安是選後失憶，蔣萬安說：「我的立場非常清楚，始終如一。」

針對小紅書APP因資安檢測不合格，且對台灣官方發函已讀不回，內政部4日起發布命令暫行封鎖一年，引發社會關注，記者詢問蔣萬安是否會請上海配合台灣打詐？蔣萬安說，他在議會都表達過，該反映的市府會反映。