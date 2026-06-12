赴雪梨歌劇院辦桌！隋棠扛總召壓力爆棚 自省私下面曝光

隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及千千到雪梨歌劇院辦桌。（圖／三立提供）





跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》首集推出後即獲得好評，辦桌台灣隊成員隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及千千更親自演唱節目主題曲〈辦桌辦桌〉，替節目增添濃濃台味與熱血氛圍。而本週播出的第二集，辦桌台灣隊正式前進澳洲雪梨，展開首次海外辦桌挑戰。從抵達雪梨那一刻開始，所有人立刻投入高強度任務，不僅要勘查場地、試做菜色、採買食材，還得親自拜訪華商、華僑、雪梨市議員、駐雪梨台北經濟文化辦事處等人發送邀請函，行程滿檔毫無喘息空間。

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陳隨意笑說：「才來雪梨兩天，感覺像來了兩個禮拜。」唯一短暫偷閒的時光，就是搭乘遊艇穿越達令港，遠眺雪梨歌劇院與港灣美景，然而真正的挑戰才正要開始，這次辦桌地點選在雪梨歌劇院旁的草地區域，由於屬於國家保護區，申請程序繁複且規範極為嚴格，不僅地面不能釘任何物件，就連剩菜、剩水都不能留在現場，以免影響草皮生長。面對高規格限制，團隊壓力倍增。浩子則幽默表示：「歌劇院當我靠山，人生大概就這一次這麼高光了！」

隋棠、浩子與千千認真討論辦桌事項。（圖／三立提供）

隋棠、浩子與千千認真討論辦桌事項。（圖／三立提供）

「辦桌台灣隊」分成兩支線進行準備，後場組前往雪梨魚市場採購食材。琳瑯滿目的海鮮讓藍正龍、陳隨意與千千看得目不暇給，就連見多識廣的總舖師阿男師也忍不住驚呼魚種之多。由於試菜需要大量採購海鮮，阿男師全程帶著厚厚一疊現金採買，陳隨意笑虧：「總舖師不用信用卡！」另一邊，在前場籌備部分，總召隋棠與浩子同樣忙得不可開交，除了挑選花藝布置，還得與咖啡廳討論辦桌現場飲品規劃。邀請賓客過程中，不少旅居澳洲多年的台灣人一聽到辦桌消息，立刻脫口而出：「我好想吃佛跳牆！」一句話道盡海外遊子的思鄉之情。

在準備食材過程中也發生不少文化差異趣事，團隊發現澳洲販售的三杯雞用的雞肉大多不帶骨，全雞還必須事先去除雞頭，讓藍正龍忍不住對總舖師開玩笑說：「不然你就做一個雞頭帶頭上！」逗得全場哈哈大笑。看似光鮮的海外挑戰，背後其實承受著巨大壓力。身為雪梨場總召的隋棠坦言，在小組會議過程中，焦慮、情緒與壓力曾一度同時湧上心頭，「我個性比較急，也會檢討自己是不是有時候太沒耐心。」即便如此，她仍在深夜持續確認各項細節，只希望辦桌當天能夠順利完成。浩子則笑說：「該做的事情還是要做啊！」而隋棠流利的英文能力，也在邀請當地居民及拜會駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉時派上用場，展現強大溝通實力。

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