赴雲林去化廠考察 遭網酸打臉盧秀燕 江啟臣批惡意

江啟臣前往雲林考察。（江啟臣服務處提供／李京昇台中傳真）

立法院副院長江啟臣今天在臉書分享，與立委張嘉郡赴雲林南亞廚餘資源化廠考察，了解堆肥與循環經濟模式，為台中尋找轉型方向，但部分網友不領情，甚至指江是在打臉市長盧秀燕8年一事無成。對此，江啟臣回應，這說法充滿惡意，廚餘政策不是只有台中，他肯定市府推出「安心無餘計畫」，未來會隨著人口數增加，廚餘會再增加，他因此提出多元的討論及更長期的方案。

對於，外界質疑江啟臣考察，形同打臉台中市長盧秀燕，江回應，廚餘去化問題不是台中市的環保課題，據環境部統計，台灣每日平均產生廚餘約2115公噸，有超過六成用養豬去化，116年起全面禁用後，短期內勢必出現去化壓力。

江啟臣表示，外界質疑充滿惡意，市府目前已提出「安心無餘計畫」，包括利用高效堆肥設施、黑水虻處理及擴增外埔厭氧發電等方式，每日可去化約266公噸廚餘，這是很好的方式，他給予肯定。

他認為，會考察雲林南亞廚餘回收場，是因為雲林在廚餘高效堆肥上，不僅能同時處理生、熟廚餘，更朝「零碳排有機肥」邁進，值得各縣市參考、學習，未來台中市會隨著人口數增加，廚餘會再增加，他因此提出多元的討論及更長期的方案。

