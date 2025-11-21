【赴雲林參香祈福】賴總統：國人團結拚經濟 守護臺灣

記者吳典叡／綜合報導

總統賴清德昨日前往雲林「西螺吳厝朝興宮」參香祈福，向鄉親說明國家安全、經濟發展及社福政策等三大施政方向，將透過政策顧及各行各業，期盼國人團結共同面對外來威脅，一起拚經濟、守護臺灣。

賴總統首先談到國家更安全強調，面對中共的威脅一定要增加國防力量，因此，需要提高軍事預算，並對外進行軍事採購及支持國防產業。國防預算是國家安全的預算，也是產業發展的預算；國防自主的國家首先產業要健全，臺灣具備此條件，不論目標是經濟進步或國家安全，都應增加國防預算。此外，政府也希望打造「臺灣之盾」，堅定守護全國2300萬人民的生命財產安全。

談到經濟發展，賴總統提到，經濟始終是國家最重要的基礎，政府用最嚴謹的態度推動經濟發展。臺灣去年經濟成長率達4.84%，今年第一季5.48%，第二季達近8%，第三季維持在7.6%，顯示臺灣整體產業實力深厚，且股市最高曾突破2萬8000點，國際社會都看好臺灣經濟發展。在國民所得方面，臺灣人均所得已超越日本與韓國，平均達3萬8000美元，預估臺灣在2030年前可望達到4萬美元。另外，臺灣外匯存底已突破6千億美元，且目前臺灣的就業市場更是25年來最佳。

賴總統說，儘管科技產業表現亮眼，中小企業和傳統產業仍面臨較多挑戰，因此政府特別推出多項協助措施。例如因應美國對等關稅帶來的衝擊，政府提出930億元支持方案，協助中小企業度過難關，涵蓋金融支持、海外拓銷、產業升級、就業以及勞工照顧等諸多措施，盼提升產業競爭力。除了特別預算，政府每年也編列預算協助企業導入人工智慧與數位工具，提高營運效率，希望透過支持中小企業帶動整體產業升級，讓大企業、小企業都能在良好環境中持續賺錢，創造臺灣經濟永續成長。

賴總統進一步指出，政府也實施減稅，租屋單身者年所得低於62萬6000元，4口之家家庭年收入164萬1千元以下，以及三代同堂年所得在212萬4000元以下都不用繳綜合所得稅。這幾年來政府透過減稅，提高家庭可支配所得等方式擴大對社會的投資，照顧民眾。

