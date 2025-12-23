赴非洲、沙國旅遊注意！腦膜炎疫苗下月起免費接種一個月

疾病管制署今（23）日宣布，為使儲備疫苗充份發揮效益，減少境外罹病的防疫風險與醫療資源負擔，將釋出效期至明年1月31日的四價流行性腦脊髓膜炎疫苗約3千劑。

疾病管制署將釋出效期至明年1月31日的四價流行性腦脊髓膜炎疫苗約3千劑。（圖／Photo AC）

自明年1月1日起至1月31日期間，民眾可至國內32家旅遊醫學合約醫院接種，免收疫苗藥品費。有接種需求的民眾，可攜帶健保卡、護照或影本前往旅遊醫學門診掛號，由醫師評估後接種，並可視需求開立國際預防接種證明書（黃皮書）。

黃皮書費用依港埠檢疫費用徵收辦法，補證為新臺幣210元、加簽為新臺幣160元，醫院掛號費、診察費等則依各醫院規定收費。疾管署提醒，指定批號疫苗如提早接種完畢，將啟用新批號疫苗並恢復收費新臺幣1,525元，建議有需求的民眾及早向合約醫院預約及按時接種。

疾管署說明，流行性腦脊髓膜炎是由腦膜炎雙球菌引起的急性傳染病。（圖／Photo AC）

疾管署說明，流行性腦脊髓膜炎是由腦膜炎雙球菌引起的急性傳染病，好發於冬春兩季（每年11月至隔年3月），可透過直接接觸患者的喉嚨和鼻腔分泌物，或吸入患者咳嗽和打噴嚏產生的飛沫而感染，潛伏期2到10天。症狀包括發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、出血性皮疹、粉紅斑及精神學症狀（如精神錯亂）、昏迷、抽搐等，需及時給予抗生素治療。

疾管署表示，流行性腦脊髓膜炎為全球性疾病，最主要的流行地區位於撒哈拉沙漠以南橫跨非洲中部的「非洲流腦帶」地區，人口聚集場所或活動也較容易造成疾病傳播。

沙烏地阿拉伯政府要求赴該國朝覲者必須接種，並出示黃皮書。疫苗接種後約7至10天可產生保護力，保護力可維持5年，如持續暴露於高風險環境，可考慮每5年追加接種一劑疫苗。

